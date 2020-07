В лонг-лист Букеровской премии вошли девять писательниц

Букеровская премия объявила лонг-лист. В него вошли 13 авторов из США, Ирландии, Шотландии, Эфиопии, Великобритании и Зимбабве. Оргкомитет одной из престижнейших наград в области литературы на английском языке особо подчеркнул, что в списке девять женщин-писателей и восемь романов-дебютов.

Девять из тринадцати претендентов живут в США, трое из них имеют двойное гражданство. Дайан Кук, Эвнил Доши, Кайли Рид, Брэндон Тейлор, Энн Тайлер, Си Пэм Чжан, Колум Маккэнн - Ирландия и США, Мааза Менгисте - Эфиопия и США, Дуглас Стюарт - Шотландия и США. Великобританию представляют двукратная обладательница Букера Хилари Мэнтэл, Гэбриел Краузе и Софи Уорд. Наконец, еще одна писательница, Цици Дангарембга, родом из Зимбабве.

Уже упомянутая Хилари Мэнтел является самым титулованным автором из списка. Первой свой Букер она получила в 2009 году за "Волчий зал" (Wolf Hall), а в 2012 году закрепила успех произведением "Внесите тела" (Bring Up the Bodies). На этот раз Мэнтел представила свою новую книгу "Зеркало и свет" (The Mirror & The Light), которая завершает трилогию исторических романов о главном идеологе английской Реформации Томасе Кромвеле. Новый роман посвящен прадеду Томаса Оливеру Кромвелю, истории его восхождения, впадения в немилость и казни.

Американская писательница Энн Тайлер попала в длинный список Букеровской премии со своим 23-м по счету романом под названием "Рыжий на обочине" (Redhead by The Side of The Road), сообщает ТАСС. Это ее вторая попытка покорить Букеровский олимп - в 2015 году она смола пробиться в короткий список, но так и осталась без награды. Зато в копилке Тайлер есть Пулитцеровская премия 1989 года за роман "Уроки дыхания" (Breathing Lessons) и несколько экранизаций ее романов.

Глава жюри, литературный критик и в прошлом издатель Маргарет Басби отметила, что почти все книги, вошедшие в лонг-лист, объединяет внимание к представляющим зачастую меньшинства персонажам, живущим во времена культурных изменений. Особенно ярко это проявляется в романах, ставших литературными дебютами для их авторов.

"Сюда входят романы, принесенные взмахом крыла истории с запоминающимися персонажами, которые ожили и стали заметны, романы, которые отражают момент культурных изменений или давления, оказываемого на человека, живущего в до- и постдеспотическом обществе. Некоторые из этих книг описывают межличностные отношения, которые сложны, полны нюансов и эмоционально заряжены. В них есть голоса меньшинств, которые часто не слышны, и свежие, смелые, захватывающие истории", - отметила Маргарет Басби.

Справка "РГ"

В этом году на Букеровскую премию претендовали 162 произведения, опубликованные в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2019 года. В лонг-лист премии вошли 13 авторов. Короткий список, в который войдут шесть писателей, будет объявлен 15 сентября. Имя лауреата Букеровской премии будет оглашено в октябре. Победитель получит денежный приз - 50 тысяч фунтов стерлингов (64 тысячи долларов).

Букеровская премия была учреждена в 1968 году, а награждение первого победителя состоялось в 1969 году. С 2013 года на Букеровскую премию может претендовать автор из любой страны миры, если его произведение было написано на английском языке и опубликовано в Соединенном Королевстве.