В Малайзии суд признал экс-премьера виновным в хищениях

В Малайзии суд признал бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака виновным в злоупотреблении властью и хищениях. Как отмечает The Guardian, данное решение было вынесено лишь в рамках первого из пяти отдельных начатых против него судебных процессов в связи с миллиардными хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB и его дочернего предприятия SRC International. Только по рассмотренным во вторник семи обвинениям ему может грозить длительный тюремный срок (по 15-20 лет за каждое).

"Рассмотрев все доказательства в данном процессе, я установил, что обвинение успешно доказало свою позицию", - заявил судья. Сам Разак отрицает свою вину и намерен подать апелляцию. "Каким бы ни было решение Высокого суда, дело не заканчивается здесь, после этого мы пойдем в Апелляционный суд. Я готов", - написал он накануне в Facebook.

В рамках всех пяти процессов в отношении Разака выдвигаются 42 обвинения по фактам коррупции, превышения полномочий и отмывания денег через фонд 1Malaysia Development Berhad, в котором он занимал пост председателя консультативного совета. Экс-премьер заявляет, что не был в курсе этих незаконных операций.

Фонд 1MDB Разак создал в 2009 году вскоре после прихода к власти. Он был предназначен для крупных инвестиционных проектов в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство. Предполагается, что из этого фонда было растрачено свыше 4 миллиардов долларов. На эти средства приобретались яхты, недвижимость, предметы искусства. Сам экс-премьер обвиняется в хищениях на сумму около 547 миллионов долларов.

Расследование в отношении Разака инициировал новый премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, ранее находившийся в оппозиции. Судебный процесс по этому делу начался 3 апреля прошлого года, однако заседания постоянно переносились из-за отводов адвокатов подсудимого.