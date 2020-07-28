В Мексике две футболистки погибли от удара молнии

В Мехико две футболистки погибли, еще три спортсменки пострадали в результате удара молнии. ЧП произошло во время матча женской футбольной лиги, проходившего в столичном округе Тлауак.

Как сообщает издание Universal, игра была прервана из-за сильного дождя. Пять девушек вернулись на поле, чтобы забрать оставленный там мяч. В этот момент ударила молния.

Всех пострадавших немедленно доставили в больницу, однако двух спортсменок спасти не удалось, пишет РИА Новости. Еще три девушки получили ожоги второй степени, их жизни вне опасности.