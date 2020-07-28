В Минтрансе назвали срок восстановления перевозок по железной дороге

Постепенное восстановление объемов перевозок грузов и пассажиров на железных дорогах ожидается с III квартала текущего года, сообщили в Минтрансе. Такой прогноз был сделан в ходе видеоконференции, прошедшей в преддверии профессионального праздника - Дня железнодорожника.

По словам заместителя министра транспорта Владимира Токарева, отрасль пережила трудности, связанные с текущей эпидемиологической ситуацией. В первом полугодии объем погрузки на железных дорогах снизился по сравнению с прошлым годом. В этот же период на сети российских железных дорог во всех видах сообщения было перевезено более 2,7 млн 20-футовых контейнеров, что на 14,5% превышает показатели 2019 года.

Замминистра напомнил, что для оказания поддержки отрасли и обеспечения бесперебойного пассажирского сообщения в утвержденный правительством России перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, вошли пассажирские перевозки железнодорожным транспортом.