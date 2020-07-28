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28.07.2020 05:40
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Минтруде пояснили за счет чего выплаты пенсионерам в ближайшие годы будут расти. Федеральный закон определяет величину индексации выплат неработающим пенсионерам, тем самым обеспечивая рост реальных пенсий до 2024 года. После страховые выплаты будут увеличиваться исходя из роста доходов бюджета Пенсионного фонда России.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"В 2021-2024 годах индексация выплат будет превышать уровень ожидаемой инфляции. С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, с 1 января 2022 года на 5,9%, с 1 января 2023 года на 5,6%, с 1 января 2024 года на 5,5 %", - со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

Специалисты отмечают, что индексация выше уровня инфляции позволит не только сохранить, но и повысить уровень пенсионных выплат для адресатов. А текущие расчеты показывают, что такой подход к выплате пенсий в стране сохранится и после 2024 года, поясняют финансисты.

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