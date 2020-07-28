В ООН оценили заболеваемость коронавирусом в крупных городах

90 процентов всех случаев заражения коронавирусом происходит в крупных городах. Такой вывод содержится в опубликованном докладе ООН о воздействии пандемии на жизнь в мегаполисах.

"Городские территории стали эпицентрами пандемии. И это не всегда связано с плотностью населения. Люди в городах оказываются уязвимы из-за условий жизни, особенностей работы и передвижений", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Устранение неравенств, помощь наиболее незащищенным категориям граждан, строительство приютов для бездомных - первоочередные задачи, которые предстоит решить руководителям городов. В этом случае, подчеркивает генеральный секретарь ООН, возрастают шансы создать экологичные города и, тем самым, сделать мир лучше, чем до пандемии.