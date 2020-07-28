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Рубрика: Общество

В ООН сообщили о загрязнении окружающей среды масками и перчатками

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ограничительные меры, введенные в мире на фоне вспышки коронавируса, привели к сокращению выбросов парниковых газов до 5%. Однако не все меры, направленные на противодействие COVID-19, позитивно повлияли на окружающую среду.

Фото: Pixabay
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Пандемия стала причиной резкого роста загрязнения одноразовыми и пластиковыми изделиями, говорится в распространенном в понедельник сообщении Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующими средствами", - цитирует ТАСС доклад.

Директор департамента международной торговли ЮНКТАД Памела Коук-Хамильтон напомнила, что загрязнение пластиком было одной из главных угроз планете еще до вспышки коронавируса, а внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно усугубил ситуацию. По ее словам, мировые продажи одноразовых масок взлетели с 800 миллионов долларов в 2019 году до 166 миллиардов долларов в 2020-м.

Возросло и ежедневное количество доставок продуктов питания на дом, которые завернуты в многочисленные упаковочные материалы. "Вследствие этого многократно увеличился объем пластиковых отходов", - отмечается в докладе ЮНКТАД.

Общество Экология Международные организации ООН

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