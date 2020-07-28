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28.07.2020 07:06
Рубрика: Власть

В Приамурье заработают рестораны и кинотеатры

Текст: Александр Ярошенко

В Благовещенске и Свободном с 1 августа снова откроются рестораны и кинотеатры. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

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Глава региона сказал, что ситуация с COVID-19 в регионе сложная, но контролируемая. Он считает, что ограничения, связанные с пандемией, достаточно мягкие.

Предприятия общественного питания будут работать без ограничения по времени, но с обязательным соблюдением определенных санитарных требований.

Запрет на работу ночных клубов остается, там сложно соблюсти все требования Роспотребнадзора. Владельцы кинотеатров будут обязаны рассаживать зрителей с учетом социальной дистанции и проводить регулярную дезинфекцию залов.

Всего в Амурской области выявлено 2 632 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 497 пациентов уже выздоровели, 43 скончались.

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