В России обновили график вывозных авиарейсов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации обновило график специальных авиарейсов, предназначенных для вывоза граждан РФ из-за границы. Актуальное расписание составлено до 10 августа и доступно в созданном для информирования по этому вопросу Telegram-канале. В графике числится 23 рейса.

Так, 29 июля россиян вывезут из кипрской Ларнаки в Москву и из Еревана - в Новосибирск. 30 июля состоятся рейсы в Москву из Душанбе, Тегерана, Рима, Кишинева и Оша и в Минводы из Еревана. 31 июля в столицу отправят самолеты из испанского Аликанте и Дубая.

В первый день августа намечены рейсы Ницца - Москва, Ош - Новосибирск, Сеул - Владивосток и Ереван - Москва. 2 августа самолеты с россиянами совершат перелеты из Токио во Владивосток и из Еревана и Ларнаки в Москву. На следующий день граждан РФ вывезут в столицу из Гоа, Бангкока и Майами, 4 августа - из Пхукета, 8-го - из Еревана, а 10-го - из Лос-Анджелеса.

Напомним, регулярное международное авиасообщение в России закрыто с 27 марта из-за пандемии коронавируса.