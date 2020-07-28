В России получена первая лицензия на создание сетей 5G

Сотовый оператор МТС получил лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G/IMT-2020 в диапазоне 24,25-24,65 ГГц в 83 субъектах страны. Лицензия предоставлена Роскомнадзором сроком до 16 июля 2025 года. Первыми пользователями сети "пятого поколения" станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия, сообщается в пресс-релизе компании.

"Получение первой в России лицензии на 5G - исторический момент для отрасли. Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов. Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы", - отметил президент МТС Алексей Корня.

По словам пресс-службы "Билайн", получить подобную лицензию, согласно существующему решению ГКРЧ могут все операторы. "Наличие таких лицензий у операторов не решает системных проблем с развитием сетей 5G в России, - рассказали "РГ" представители пресс-службы сотового оператора. - Сама лицензия не дает возможности предоставления коммерческих сервисов в сетях 5G без разработанных правил применения. Также, это не решает ключевой проблемы развития 5G в России, связанной с выделением глобально признанного, гармонизированного спектра частот в диапазоне 3.4-3.8 ГГц. Выделенный соответствующим решением ГКРЧ для неопределенного круга лиц миллиметровый диапазон (24.25-25.65 ГГц) имеет много ограничений, одно из которых - ограниченное, исключительно точечное покрытие".

Аналогичного мнения придерживается и телеком-эксперт Алексей Бойко: "Сам по-себе факт получения лицензии - это не столь уж значимый, он годится разве что для привлечения к теме дополнительного внимания. - Операторам по-прежнему не выделены частоты в актуальных для развертывания 5G диапазонах ниже 6 ГГц, прежде всего, в экономически оптимальном для операторов диапазоне 3.5 ГГц. Также нет правил применения 5G в России, что по сути сводит смысл получения лицензии разве что к пиару того или другого оператора", - считает специалист.