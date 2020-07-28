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28.07.2020 00:01
Рубрика: Общество

Православная матрица

28 июля празднуют День крещения Руси
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 164(8218)
28 июля отмечается в России как государственный праздник - это День крещения Руси и день памяти святого равноапостольного князя Владимира. Становится ли эта важная для истории нашей и других стран дата локомотивом развития, обсуждали в понедельник историки и представители Церкви.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Прошли времена, когда князь Владимир был для нас неким подобием былинного персонажа, - подчеркивает замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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Первая причина актуализации его фигуры - это упоминание в поправках в Российскую Конституцию (причем в нормативной ее части) о вере в Бога, считает Кипшидзе. Это своего рода современное подтверждение сделанного более тысячи лет назад выбора князя Владимира.

И недавние события в Стамбуле вокруг собора Святой Софии - христианской святыни и великого культурного достояния одновременно - снова актуализировали эту тему. Именно в крещальне возле Святой Софии крестилась святая равноапостольная Ольга. А спустя несколько десятилетий послы ее внука, князя Владимира, в той же Софии увидели и поняли нечто, что определило выбор веры и цивилизационного пути развития для Древней Руси и современной России.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Кижи"
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События того времени действительно все больше теряют сказочно-былинный окрас и становятся похожими на исторические свидетельства. И дело не только в том, что крещение святой Ольги в Константинополе подтверждают немецкие хроники, а в том, что крещение Руси становится одним из смысловых центров и нашей государственности, и государственности как таковой. Тем, кто сомневается в "как таковой", историки напоминают, что после крещения Руси князь Владимир, например, отменил в своем государстве смертную казнь. Княжество без смертной казни в X веке - это точно была попытка новой государственности.

До желанной идеальной "симфонии" отношения Церкви и государства доходили редко. (Как о лучших в этом смысле временах историки говорят о конце XIV - начале XV века - временах Алексия Московского и Сергия Радонежского, когда и Церковь, и государство хотели одного - избавления от Орды.) Но когда проходили грозные времена и приходили грозные правители, Церкви было нелегко. "Симфония как согласие, конечно, хорошо, но чаще отношения Церкви и государства складывались по евангельскому слову Христа: "Богу Богово, а кесарю кесарево", - напоминает сотрудник ОВЦС, диакон Федор Шульга.

События того времени теряют сказочно-былинный окрас и становятся похожими на исторические свидетельства

Сегодня мы живем во времени, когда мир, возможно, прощается с уверенностью, что светский характер государства есть самое лучшее, что может быть. Появляется очень много принципов светскости, доведенной до абсурда, напоминает Вахтанг Кипшидзе. Поэтому так важно значение сегодняшнего праздника. В Церкви сегодня он начнется со служения Божественной Литургии. Праздничная проповедь Патриарха в храме Христа Спасителя станет одним из главных его событий. А если учесть, что интеллектуальная нагрузка проповедей Патриарха всегда плотная и полная сравнений с содержанием переживаемых времен, то мы в ней точно услышим новые смыслы праздника. День крещения Руси всегда возвращает внимание к Киеву, как к общей крещальной купели славянских народов. "В Киеве все говорит об этом дне, - напоминает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. - И название главной улицы, бывшей когда-то ручьем Крещатиком, и память о Почайне, притоке Днепра, где князь Владимир крестил людей, похоже, в течение длительного срока". После этого пришло время "православной матрицы", и это был судьбоносный выбор.

Общество Религия Празднование Крещения Руси

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