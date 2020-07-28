В России подготовят эксперимент для новой модели трансграничной электронной торговли. Использование таможенных складов, считают в правительстве, позволит выиграть всем: покупателям, продавцам и государству.

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание по регулированию трансграничной электронной торговли. С ней сталкивался любой, кто из-за рубежа заказывал себе товар через интернет-магазины.

Российский рынок онлайн-торговли развивается быстрыми темпами. За последние четыре года он вырос в два раза, доля иностранных товаров уменьшилась с 23 до 16 процентов. В этом году влияние оказывает распространение коронавирусной инфекции. В первом полугодии объем пересылаемых международных почтовых сообщений сократился на четверть. Сказалось и снижение беспошлинного порога товаров для личного пользования.

- Наша задача - поддержать развитие трансграничной онлайн-торговли и предоставить нашим гражданам возможность заказывать широкий ассортимент товаров из любой страны мира, - заявил глава правительства. - Должен быть понятный механизм с четкими правилами работы и регулирования, необходимо найти сбалансированное решение по условиям работы российских и зарубежных онлайн-площадок, улучшить сервисы и скорость доставки товаров.

Среди множества предложений Михаил Мишустин выделил использование таможенных складов на территории нашей страны. "Продавцу это позволит сократить ряд издержек, обеспечит стабильный спрос, для потребителя снизит сроки доставки товаров и даст доступ к более широкому ассортименту", - пояснил он выгоды. Государство сможет повысить прозрачность сделок, защитить права потребителей и увеличить таможенные сборы. Кроме того, появится возможность для реэкспорта. Таможенно-складские хабы на территории нашей страны будут использоваться для продвижения продукции на соседние рынки.

"На первом этапе целесообразно провести эксперимент по организации такого таможенного склада", - считает премьер. Министерством финансов совместно с Федеральной таможенной службой подготовлен проект концепции администрирования товаров перемещаемых в рамках трансграничной электронной торговли. Предполагается выделение такой продукции в отдельную категорию и создание института оператора, который будет обладать правами на совершение таможенных операций, рассказал Мишустин.

Анализ мировой практики показал, что какой-то универсальной и эффективной модели регулирования трансграничной электронной торговли не сложилось. Поэтому, считает генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, России нужно экспериментальным способом осторожно искать собственную. "Смысл предлагаемого эксперимента в том, чтобы не зацикливаться на сложной и обремененной разными обстоятельствами дискуссии с нашими коллегами по Евразийскому экономическому союзу, не стоять на месте, а пробовать новые решения", - заявил он.

Предлагается создать такие условия, чтобы товары, которые сейчас граждане приобретают из-за рубежа для личного пользования, поступали на таможенный склад и уже оттуда при поступлении заказа отправлялись покупателю. Для системы таможенных складов будут действовать таможенные пошлина и налог на добавленную стоимость, но при этом изменится скорость доставки товара. "Базовая гипотеза - покупатель в рамках трансграничной торговли предпочтет заплатить несколько больше ввиду уплаты НДС и стандартной таможенной пошлины с нулевого буквально порога при существенном сокращении сроков доставки", - пояснил Акимов. Речь идет о доставке в течение суток с момента покупки в онлайн-магазине до одного-двух дней по Центральной России.

При этом по остальной части электронной коммерции предлагается вести системную работу с партнерами по ЕАЭС, чтобы понижать порог беспошлинной торговли. "Такое снижение порогов должно и может носить исключительно синхронный характер, иначе логистическая работа перетечет плавно к нашим соседям ввиду того, что у нас не всеобъемлющие возможности контроля на товарных перетоках на наших границах", - подчеркнул глава "Почты России".

Рынок онлайн-торговли динамично развивается, но надо улучшить сервис и скорость доставки товаров

Товар на таможенный склад, объяснил Максим Акимов схему его работы, будут помещать по стандартным транспортным документам, и в этот момент оплачивать НДС и таможенную пошлину не потребуется. Это происходит в момент выпуска товара с таможенного склада. "Понятно, что такие логистические мощности должны быть расположены близко к центрам поглощения груза, к центрам потребления", - сказал он.

Акимов уверен, что модель в основном учитывает интересы всех участников процесса, поэтому предлагается начать эксперимент "с довольно высокой планки": стандартный налог на добавленную стоимость и стандартные по каждой товарной группе таможенные пошлины. Если такая схема не вызовет интереса у интернет-площадок, то в правительство внесут предложения по уточнению параметров. При быстрой подготовке нормативных актов "Почта России" готова запустить систему в феврале следующего года. Эксперимент может начаться в Подмосковье и Новосибирске, где у компании есть для этого технологическая база.