В России растет число страдающих сахарным диабетом детей

С каждым годом в России увеличивается количество детей, страдающих сахарным диабетом, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. К этому выводу ее привели данные Минздрава РФ.

В связи с этим она также отметила необходимость системного подхода к организации в школах специализированного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья и сахарным диабетом.

- По данным Минздрава РФ, предоставленным по нашему запросу, число детей, страдающих сахарным диабетом, с каждым годом растет", - цитирует ее слова, сказанные в ходе всероссийского онлайн-форума "Про питание", агентство РИА Новости.

По ее данным, в прошлом году именно эта категория школьников в 11 регионах России вообще не была обеспечена горячим питанием. Так было в 11 регионах России - Калининградской, Костромской, Липецкой, Астраханской и других областях.