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28.07.2020 11:00
Рубрика: Экономика

В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

Текст: Екатерина Петрова

В России появилась новая схема мошенничества с майнингом криптовалюты. Пользователей заманивают быстрым заработком через браузер. Схему обнаружили эксперты Qrator Labs, подробности которой приводит "Коммерсант".

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Пользователям предлагают зайти на специальный ресурс, и пройти верификацию, оплатив аренду мощностей для майнинга в размере 400 рублей. В качестве вознаграждения обещают заработок за час - до 20 тысяч рублей.

В систему встроен счетчик "заработанных" денег, их якобы можно вывести, начиная от 10 тысяч рублей. Пока мошенники списывают только 400 рублей за верификацию, но в дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт, говорит технический директор компании Артем Гавриченков.

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Схема в целом достаточно типичная, полагают эксперты. Сейчас в них задействованы небольшие и малоизвестные платежные системы. В числе классических схем выудить деньги - предложение скачать программу для майнинга, которая могла оказаться вирусной.

За первое полугодие количество сайтов (скам-ресурсов), на которых за комиссию или "закрепительный платеж" пользователям обещают выигрыш или крупный заработок, выросло втрое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество таких ресурсов превысило 23 тысячи, подсчитали в "Лаборатории Касперского".

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