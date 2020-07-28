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28.07.2020 20:27
Рубрика: Общество

Запущен портал научных публикаций о коронавирусе

Текст: Екатерина Петрова
Российская газета - Неделя № 166(8220)
В России заработал новый портал научных публикаций по новой коронавирусной инфекции. Об открытии ресурса сообщает Роспотребнадзор. Его основная задача - повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19.
На ресурсе о COVID-19 будет только проверенная информация. Фото: iStock На ресурсе о COVID-19 будет только проверенная информация. Фото: iStock
На ресурсе о COVID-19 будет только проверенная информация. Фото: iStock

На портале будут оперативно размещать результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики коронавируса. Читателям будут доступны научные рукописи (репринты) на русском и английском языках, включая исследования авторов из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Вся информация перед публикацией на портале будет проходить предварительную проверку.

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Общество Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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