В России заработал новый портал научных публикаций по новой коронавирусной инфекции. Об открытии ресурса сообщает Роспотребнадзор. Его основная задача - повысить открытость и доступность результатов исследований по COVID-19.
На ресурсе о COVID-19 будет только проверенная информация. Фото: iStock
На портале будут оперативно размещать результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики коронавируса. Читателям будут доступны научные рукописи (репринты) на русском и английском языках, включая исследования авторов из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.
Вся информация перед публикацией на портале будет проходить предварительную проверку.