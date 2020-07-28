На ресурсе о COVID-19 будет только проверенная информация. Фото: iStock

На портале будут оперативно размещать результаты исследований по вопросам эпидемиологии, диагностики, клиники, лечения и профилактики коронавируса. Читателям будут доступны научные рукописи (репринты) на русском и английском языках, включая исследования авторов из стран СНГ, ЕАЭС, ШОС.

Вся информация перед публикацией на портале будет проходить предварительную проверку.