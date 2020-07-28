В Швейцарии граждане понесли на продажу изделия из золота

В специализированных магазинах по продаже и приобретению золота в Цюрихе и Женеве стало значительно больше клиентов, чем обычно. Виной всему высокие цены на драгоценный металл. Однако, как отмечают эксперты, спешка не так велика, как это было в марте в связи с ожидаемыми ограничениями из-за коронавируса, сообщает портал 20min.ch.

Спрос на золото останется высоким. Дефицит предложения может быстро возникнуть в связи с новой волной пандемии, полагает исполнительный директор одной из швейцарских фирм Андреас Гальблюцель. По его словам, граждане должны совершать покупку золота в банке или у авторитетного дилера, поскольку на сайтах изделия часто оказываются поддельными.

Причем, клиенты почти никогда не распознают обман, так как подделки очень хорошо сделаны. Часто золото предлагается гораздо дешевле, чем на рынке. Это должно сразу же вызвать сигнал тревоги.

"Граждане несут в скупку золотые изделия в надежде заработать на повышении цен. Это оправданно только тогда, когда очень нужны средства", - считает эксперт. В основном клиенты рассматривают золото в качестве инвестиции на более длительный период и не стремятся зарабатывать быстрые деньги. Даже во время кризиса люди не так быстро расстаются с золотыми монетами, цепочками и другими украшениями.

Между тем цена на золото на мировых рынках достигла рекордного уровня. Драгоценный металл поднялся за одну торговую сессию на 40 долларов и достиг 1.980 долларов за унцию. Практически за неделю золото увеличилось в цене на 125 долларов, передает Reuters.