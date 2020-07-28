В США объявили о начале третьего этапа испытания вакцины от COVID-19

В США начался третий этап испытания вакцины от коронавируса. В нем будут участвовать почти 30 тысяч человек, рассказал вице-президент США Майкл Пенс.

"В испытаниях задействуем 89 центров по всей стране. На программу разработки вакцины Конгресс выделил 10 миллиардов долларов. Наша задача - изготовить сотни миллионов доз вакцины уже к осени, чтобы она была готова к применению в будущем году", - цитирует американского вице-президента ТАСС.

Разработку препарата, способного противостоять новому типу коронавируса, в США ведут несколько крупных компаний: "Модерна", "Джонсон энд Джонсон", "Мерк" и другие. Америка продолжает лидировать по числу зарегистрированных случаев заболевания. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику, в стране 4 миллиона 276 тысяч 856 человек получили положительный результат теста на COVID-19.