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28.07.2020 16:20
Рубрика: Экономика

В стратегию развития торговли включили стрит-ритейл и онлайн-магазины

Текст: Светлана Ментюкова

Минпромторг РФ разработал проект Стратегии развития торговли до 2025 года, предусматривающий развитие всех форм торговли, включая такие трендовые направления, как стрит-ритейл, электронная коммерция. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в ходе онлайн-конференции. Проект проходит общественное обсуждение и после согласования с органами исполнительной власти будет внесен на рассмотрение правительства РФ.

"В Стратегии торговли, которую мы разработали и внесем в правительство, как раз основной уклон, основной тренд сделан на развитии всех форматов торговли", - сказал Виктор Евтухов".

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По его словам, это и стрит-ритейл (уличный ритейл), включающий ярмарки, и рынки. Он отметил, что соответствующий законопроект готов для внесения в Государственную Думу, и он касается торговли как продовольственными, так и не продовольственными товарами.  "Мы активно сейчас поддерживаем развитие нестационарной, мобильной торговли", - уточнил он.

Как пояснили в Минпромторге, в Стратегии подробно рассматриваются вопросы развития и взаимодействия различных форматов торговли - торговых сетей и малого торгового бизнеса, развития несетевых магазинов (в том числе семейного бизнеса), автоматизированной, нестационарной, мобильной торговли, розничных и оптовых рынков, ярмарок, фестивалей, электронной торговли. Кроме того, затронуты вопросы возрождения и развития стрит-ритейла в российских городах - торговых улиц, на которых расположены магазины, кафе, рестораны и развитию которых препятствует, в том числе, сложившаяся практика градостроительной застройки.

Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
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В сфере электронной торговли, уточнили в министерстве, разработаны базовые термины и определения, которые необходимы для регулирования этого сегмента рынка, рост которого за время пандемии значительно опередил самые смелые прогнозы аналитиков.

По оценке министерства, крупная сетевая торговля занимает сегодня, по разным оценкам, порядка 35-40% российского рынка. "Все остальное - это несетевая торговля: малые форматы торговли, рыночная, ярмарочная торговля, нестационарные объекты, магазины у дома. Благодаря этой многоформатности, мы сегодня обеспечиваем неплохую конкурентную среду ", - подчеркнул Виктор Евтухов.

По его словам, в настоящее время также необходимо поддерживать потребительскую кооперацию, и Минпромторг представил соответствующие предложения в правительство. "Это очень важный сегмент, который сегодня дает возможность жителям России, проживающим в селах, в небольших населенных пунктах, приобретать необходимые товары", - сказал замминистра.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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