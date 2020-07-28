В Вашингтоне создадут латиноамериканский музей

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который позволит создать музей, посвященный роли латиноамериканцев в истории страны. Разместится он в самом центре Вашингтона, на Национальной аллее, передает NBS News.

Данная инициатива должна подчеркнуть и сделать заметным вклад латиноамериканского сообщества в развитие США на протяжении многих лет. Стоит отметить, что эта идея не нова, ее предложили реализовать еще в 2003 году. В 2008-м президент Джордж Буш-младший распорядился создать комиссию для изучения вопроса. Однако до сих пор Палата представителей никак не могла принять соответствующий законопроект. Возможно, к этому подтолкнули массовые протесты, проходящие во всей стране под лозунгами борьбы с расизмом и дискриминацией. Теперь законопроект должен утвердить Сенат.

Как отметил президент Фонда друзей Национального музея латиноамериканцев Дэнни Варгас, впервые Конгресс признал "500-летний вклад латиноамериканцев в создание, формирование, строительство и защиту этой страны". После одобрения в Сенате латиноамериканцы и их потомки, наконец, встанут на одну ступень с афроамериканцами и индейцами, ведь в США уже существуют Музей афроамериканской истории и культуры и Музей истории американских индейцев. И лишь выходцы из стран Латинской Америки были обделены. А ведь они представляют пятую часть населения США (60 из 325 миллионов).

Если закон будет окончательно принят, Смитсоновский институт, который управляет музеями в американской столице, должен будет взяться за сбор половины необходимых для создания музея средств, вторую половину выделит правительство.