ВЦИОМ: Большинство россиян не готовы заводить электронные трудовые книжки

Не желают расставаться с бумажной трудовой книжкой 56% респондентов. Еще 29% выразили согласие на получение такого документа в новом формате. 6% уже завели электронную версию книжки.

Чаще всего против перевода документа в виртуальный формат высказывались люди старше 60 лет, жители деревень и сел. Основную угрозу респонденты видят в возможности потери данных о стаже работы из-за технических сбоев и утечки информации.

"Несмотря на широкое распространение интернета и современных технологий в жизни наших соотечественников, уровень доверия к электронным системам невысок. При выборе между риском потери данных и надежным, но не слишком удобным бумажным форматом предпочтение отдают проверенному варианту", - отмечается в отчете ВЦИОМа.

Вместе с тем, четверть участников опроса (23%) полагает, что необходимости в бумажной трудовой книжке нет - электронный вид достаточно надежен. Выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на цифровой вариант намерены 30%.