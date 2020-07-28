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28.07.2020 10:29
Рубрика: Власть

ВЦИОМ: Большинство россиян не готовы заводить электронные трудовые книжки

Текст: Екатерина Петрова
Две трети россиян не готовы отказаться от бумажной трудовой книжки в пользу электронной. Об этом говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), данные которого публикует РБК.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Не желают расставаться с бумажной трудовой книжкой 56% респондентов. Еще 29% выразили согласие на получение такого документа в новом формате. 6% уже завели электронную версию книжки.

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Чаще всего против перевода документа в виртуальный формат высказывались люди старше 60 лет, жители деревень и сел. Основную угрозу респонденты видят в возможности потери данных о стаже работы из-за технических сбоев и утечки информации.

"Несмотря на широкое распространение интернета и современных технологий в жизни наших соотечественников, уровень доверия к электронным системам невысок. При выборе между риском потери данных и надежным, но не слишком удобным бумажным форматом предпочтение отдают проверенному варианту", - отмечается в отчете ВЦИОМа.

Фото: iStock
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Вместе с тем, четверть участников опроса (23%) полагает, что необходимости в бумажной трудовой книжке нет - электронный вид достаточно надежен. Выбор в пользу бумажного документа готовы сделать 63% респондентов, перейти на цифровой вариант намерены 30%.

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