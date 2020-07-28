Владимир Путин похвалил "Ростех" за успехи по вакцинам

Президент провел встречу с главой госкорпорации "Ростех". Портфель заказов по ВТС превысил 51 млрд долларов, идет работа над возможной поставкой второй партии С-400 Турции. Речь на встрече также шла о разработке вакцин, средств индивидуальной защиты, аппаратов ИВЛ, создании уникального парашюта и беспилотного "КамАЗа".

Сергей Чемезов представил отчет о деятельности госкорпорации за 2019 год: консолидированная выручка всех предприятий составила 1771 млрд рублей - почти на 8 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. "Безусловно, в срок были выполнены все контракты по гособоронзаказу", - сказал Чемезов. Портфель заказов по военно-техническому сотрудничеству - 51,1 млрд долларов. "Большой пакет, и такой объем у нас уже сохраняется третий год. Хотя мы и исполняем его, но в то же время подписываем вновь. Основной спрос приходится на продукцию ВВС и противовоздушной обороны", - уточнил докладчик.

Продолжает расти и доля гражданской продукции, сегодня она составляет 31,1 процента, 550 млрд рублей. Рост выручки от реализации такой продукции позволяет повысить финансовую устойчивость и уйти от прямой зависимости от гособоронзаказа. Растет доля и медицинских изделий: на рынке порядка 10 процентов. Есть успехи в фармацевтике: удалось снизить долю импортных вакцин с 69 процентов в 2015 году до 17 процентов. "Это хорошо", - похвалил Владимир Путин.

"Оперативно увеличено и производство средств индивидуальной защиты, тепловизоров, бесконтактных термометров и других востребованных устройств, в том числе аппаратов ИВЛ", - продолжил глава "Ростеха". На сегодняшний день корпорация производит 3 тысячи аппаратов ИВЛ. "Даже, по-моему, во время войны такого не было, чтобы увеличилась производительность в 50 раз", - сравнил Чемезов. С 20 апреля произведено свыше 3,5 млн комплектов одежды для врачей-инфекционистов.

Тема годового отчета за 2019 год - наука. Создано более 200 инновационных продуктов и технологий. "Они закончены?" - уточнил президент и получил утвердительный ответ. Среди наиболее значимых - первый российский ультразвуковой комплекс для диагностики и терапии новообразований при помощи сфокусированного ультразвука. Процедура практически безболезненная, без общего наркоза. Другая новинка - первая российская четырехвалентная вакцина для профилактики гриппа по стандартам ВОЗ - одним уколом можно сразу привить вакцину от четырех различных штаммов.

Создан автоматизированный лазерный хирургический комплекс "Зенит" для эстетической медицины и лечения ряда заболеваний. "Врачу или оператору необходимо только ввести программу, и он сам сделает операцию. Более того, этот комплекс в полтора-два раза дешевле мирового аналога", - сравнил Чемезов.

Следующее изобретение - уникальная парашютная система "Шанс", которая позволяет десантироваться с высоты девятиэтажного дома. Она позволит спасти людей из высоток: сейчас, по словам главы "Ростеха", в случае пожара средств, которые могли бы помочь, нет, кроме вертолета. Кстати, в прошлом году были поставлены восемь вертолетов "Ансат" в Национальную службу санитарной авиации, а в ближайшие годы будут еще 66. На вопрос президента, хорошо ли они себя показывают, Чемезов ответил, что отлично.

Введены в эксплуатацию две теплоэлектростанции в Крыму - Балаклавская и Таврическая. Это позволило полностью обеспечить жителей полуострова электроэнергией. В Подмосковье запущена первая линия крупнейшего в России комплекса по переработке отходов. "Это позволило закрыть скандально известный полигон "Воловичи" в районе Коломны", - заметил докладчик. Комплекс перерабатывает мусор, и половина потом используется повторно в промышленности. Причем это касается даже продуктов питания: из них делают технический грунт для выращивания газонов.

Зарегистрирована первая отечественная пентавакцина от дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции. Раньше укол от пяти сразу болезней можно было поставить только за границей, у нас таких вакцин не существовало, заметил глава "Ростеха".

Досрочно поставлены ЗРК С-400 "Триумф" в Турцию. "Это первый контракт подобного масштаба в страну НАТО, сумма контракта составила 2,5 млрд долларов. Сейчас мы отрабатываем возможную вторую часть поставки", - сообщил глава "Ростеха". По "Торнадо-С" фактически завершены испытания, полностью идет на вооружение нашей армии, уже показывали на параде, рассказал он. Поставлено 18 газотурбинных двигателей "Газпрому" для газопровода "Сила Сибири".

Знаковым событием для промышленности Чемезов назвал тестовое испытание беспилотного автомобиля "КамАЗ". "За территорию он уже выезжает?" - поинтересовался Путин. "Да. Мы на базе как раз такого автомобиля уже будем делать небольшие грузовички, которые можно использовать на территории больших предприятий для перевозки каких-либо грузов", - ответил глава "Ростеха".

Еще Чемезов рассказал о спортивных мероприятиях, которые проводит корпорация. Среди них - фестиваль дронов, турнир по боксу и по силе удара - "Ударная десятка". "И девчонки, и парни с большим удовольствием лупили друг друга и били по мешку", - заметил он.