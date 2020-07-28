Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма

Курортная провинция Пхукет в Таиланде, ориентированная в основном на обслуживание зарубежных туристов, станет диверсифицировать свою экономику, чтобы спастись от экономического кризиса в условиях резкого сокращения числа отдыхающих из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

До начала пандемии в туристическом секторе провинции было занято более 323 тысяч человек, 80 процентов экономики работало на туризм, который приносил Пхукету 245 миллиардов бат (7,7 миллиарда долларов) дохода в год.

Однако коронавирус изменил ситуацию. По словам губернатора провинции Пхукет Наронга Вунсе, потери в результате снижения числа отдыхающих составили 160 миллиардов бат (около 5 миллиардов долларов). По прогнозу, в текущем году Пхукет посетят порядка пяти миллионов туристов по сравнению с 14,4 миллиона в 2019 году, причем из этого количества 1,5 миллиона будут тайцами.

Чтобы уменьшить зависимость от туризма, власти провинции наметили несколько направлений диверсификации местной экономики. Это обслуживание яхт в портах; медицина и здоровье; образование; экспорт тунца, морепродуктов и в целом гастрономических продуктов; спортивные и бизнес мероприятия.

При этом Пхукет не намерен отказываться от туризма, но власти надеются, что новые возможности помогут расширить туристический потенциал, привлекая не просто отдыхающих, но и бизнес из различных сфер.