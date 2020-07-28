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28.07.2020 20:19
Рубрика: В мире

Власти Ричмонда установят большой мемориал памяти погибших рабов

Текст: Максим Макарычев

Власти Ричмонда, штат Вирджиния, во вторник объявили о решении установить большой мемориал памяти погибших рабов во время "белого колониализма". Как отмечает Associated Press, на протяжении десятилетий, предшествовавших гражданской войне в Америке в 19-м веке, сотни тысяч чернокожих мужчин, женщин и детей были заключены в тюрьму, куплены и проданы в городе и отправлены на Юг в качестве рабов. Теперь власти решили отдать им дань памяти.

Представители мэрии Ричмонда объявили во вторник о выделении значительного количества средств на финансирование амбициозного мемориального комплекса в бывшем торгово-рабском районе города, Шокки-Боттом. По словам мэра Ричмонда Левара Стоуни, озвученным в интервью агентству, власти города намерены выделить в ближайшем финансовом году на создание музея и парка памяти чернокожих рабов 3,5 миллиона долларов. В ближайшие несколько лет городская администрация в случае одобрения проекта со стороны законодателей, намерена потратить на данный проект от 25 до 50 миллионов долларов.

Фото: AP Photo/Wong Maye-E
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В мэрии выразили надежду, что финансовые обязательства города будут катализатором и могут быть использованы для привлечения дополнительных средств со стороны федеральных властей, спонсоров и благотворительных организаций. Шокки-Боттом, один из старейших районов города, находится в подверженной наводнениям зоне вдоль реки Джеймс к востоку от главного финансового района Ричмонда и в нескольких кварталах от исторического Капитолия, созданного американским президентом Томасом Джефферсоном. По оценкам историков, более 300 тысяч порабощенных людей были куплены и проданы в данном районе, в котором сейчас находятся рестораны, клубы, автостоянки и склады табачных изделий. Некоторое время Ричмонд как центр торговли рабами уступал только Новому Орлеану, а затем превзошел и его.

Тем временем, губернатор Вирджинии демократ Ральф Нортэм распорядился о демонтаже большой статуи генерала Конфедерации Роберта Ли на одном из главных проспектов Ричмонда, однако это решение было опротестовано Верховным судом штата.

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