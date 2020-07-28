Научный термин-сокращение "токамак" - ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками - в непереводимой кальке с русского стал общим во всех языках на исторической и символической международной церемонии, которая состоялась 28 июля 2020 года и была приурочена к началу сборки первого в мире экспериментального термоядерного реактора - ITER.

Проект ITER — это обещание мира, залог прогресса и свидетельство веры в силу науки, заявил на исторической церемонии президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: AFP

Он строится в рамках международной коллаборации на юге Франции, в коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс рядом с исследовательским центром Кадараш, и призван доказать возможность получения на земле термоядерной энергии в специально созданном для этого устройстве. Задача, образно говоря, заключается в том, чтобы запустить в морозильнике Солнце и качать оттуда "зеленые" мегаватты...

"После многих лет подготовки и огромного количества усилий со стороны всех участников проекта мы готовы начать сборку токамака", - объявил генеральный директор ITER Бернар Биго.

Из Москвы в режиме видеосвязи на эти слова откликнулся глава "Росатома" Алексей Лихачев и огласил официальное приветствие президента России всем участникам церемонии. В нем сказано, что этот крупнейший международный научно-технический проект "представляет собой яркий пример эффективного и взаимовыгодного многостороннего сотрудничества". А в основе ITER лежит разработанная еще советскими учеными концепция установки токамак.

От себя Алексей Лихачев напомнил, что Россия была у самых истоков этого проекта и сегодня наряду с другими странами-участниками образцово выполняет взятые обязательства - и финансовые, и связанные с производством оборудования. "В том, что сборка реактора началась вовремя, есть большая заслуга России, - отметил глава "Росатома". - Верхние патрубки и шинопроводы были своевременно изготовлены и поставлены партнерами на площадку".

А мы, заметим, сообщали недавно в "РГ", что работы и заказы в интересах международного проекта ITER ведутся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Казани, Подольске и Новосибирске. По словам Лихачева, сам этот международный проект - яркий пример открытой научно-технологической кооперации. И что особенно важно, большинство систем реактора "изготавливаются и интегрируются сразу несколькими партнерами из разных стран". А это, понятное дело, требует полной слаженности в работе и согласованности действий.

Участников церемонии 28 июля, которая проходила в онлайн-режиме, приветствовали лидеры всех государств - участников проекта и представитель ЕС. "Невозможно переоценить важность этого технического достижения, практически каждый элемент ИТЭР - это образец последних достижений науки, - заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. - Я благодарю Китай, Японию, Россию, США, Индию и Корею за то, что прошли этот путь вместе с Евросоюзом".

"Бывают моменты, когда народы, страны мира предпочитают превзойти разногласия и подняться до высоты требований истории. И начало осуществления в середине первого десятилетия XXI века проекта ITER относится именно к таким событиям, - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. - Проект ITER - это обещание мира. Тот факт, что США, Россия, Китай, Япония, Европа, Индия и Южная Корея мобилизовали своих лучших ученых и предоставили свои последние наработки ради общего блага, доказывает, что то, что объединяет людей и государства, гораздо сильнее, чем то, что их разъединяет". По словам французского лидера, ITER - это "залог прогресса и свидетельство веры в силу науки".

"В то время, как мир сталкивается с серьезным вызовом COVID-19, перед нами как никогда ранее остро стоит необходимость укреплять наше партнерство и работать сообща, - говорится в обращении председателя КНР Си Цзиньпина. - Китай готов расширять научные обмены и сотрудничество со всеми сторонами, чтобы объединять усилия и добиваться прорывов в ключевых областях науки и технологий".

Задача создателей термоядерного реактора, образно говоря, заключается в том, чтобы запустить в морозильнике Солнце и качать оттуда "зеленые" мегаватты

Эту же мысль - о необходимости сближения перед лицом вызовов и угроз - заострил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

"Индия гордится участием в глобальном научном проекте на стыке науки и инженерии, - заявил посол Индии во Франции Джавед Ашраф, зачитавший обращение от премьер-министра Индии Нарендры Моди. - Попытка воспроизвести производство солнечной энергии на Земле - это задача космических масштабов".

Министр энергетики США Дэн Бруйетт был более сдержан в оценках. Но тоже признал, что "эта технология обещает недорогую и практически неограниченную энергию для будущих поколений". В проект, по его словам, вложен "упорный и самоотверженный труд тысяч человек по всему миру", в него вовлечены и 17 американских лабораторий. "Благодаря такому сотрудничеству стало возможным это невероятное инженерное достижение", - констатировал Дэн Бруйетт и добавил в заключение, что ITER "изменит мир".