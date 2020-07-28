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28.07.2020 05:30
Рубрика: Власть

Военные РФ и Турции провели патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Военнослужащие России и Турции провели совместное патрулирование трассы М-4 вдоль сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии. Протяженность маршрута - свыше 200 километров, сообщил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Фото: Министерство обороны РФ
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Прикрытие колонны осуществляли российский вертолет Ми-8, следовавший за машинами, а также ударный Ми-35, выполнявший разведку в 5-10 километрах по пути движения военнослужащих.

В время патрулирования военные выполнили задачу по контролю за прекращением огня вдоль трассы М-4, которая является важнейшей транспортной артерией страны, пишет ТАСС. Отмечается, что в населенных пунктах вдоль трассы открылись торговые точки, также ведется продажа топлива из цистерн для гражданских машин, так как автозаправки пока закрыты.

Напомним, совместное патрулирование проводится согласно меморандуму, заключенному президентами России и Турции, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.

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