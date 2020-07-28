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28.07.2020 18:19
Рубрика: Власть

Володин призвал обсудить c родителями поправки об изъятии детей

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о рассмотрении законопроектов об изъятии детей из семей. Спикер подчеркнул, что будет поддержан тот проект, который соответствует не только букве, но и духу Основного Закона страны. Для этого поправки должны серьезно обсуждаться.

Речь о двух законопроектах. Один из них внесли в ГД депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас: они предложили ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Он сможет действовать, только если "налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов".

Еще один законопроект внесла сенатор Елена Мизулина. Инициатива предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей. Кроме того, запрещается усыновлять детей тем, кто ранее сменил пол. Также нельзя будет отказывать родственникам ребенка в усыновлении из-за низких доходов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Оба пакета законодательных поправок по защите детей, внесенные ранее в Госдуму, должны быть предварительно обсуждены с родительским сообществом и экспертами, уверен Володин.

- Вопрос защиты детей требует самого ответственного отношения, - подчеркнул он. Обсуждение спикер призвал провести профильный комитет ГД.

Сейчас оба законопроекта направлены в рассылку в федеральные и региональные органы власти и Общественную палату РФ для получения отзывов. Поддержан будет тот законопроект, который "соответствует не только букве, но и духу Основного закона страны", заявил спикер Госдумы.

- Нам необходимо делать все для укрепления института семьи, чтобы под надуманными предлогами у родителей не забирали детей, - подчеркнул Володин. - Вместе с этим, в законе должны быть четко прописаны основания и процедура получения ребенком защиты государства при возникновении непосредственной угрозы его жизни.

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