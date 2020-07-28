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28.07.2020 21:42
Рубрика: Общество

ВОЗ: Более 650 тысяч человек стали жертвами COVID-19

Текст: Юрий Чернов

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, превысило 16,3 миллиона. Более 650 тысяч человек скончались.

Фото: The Chinese disease prevention authority
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Из опубликованного на сайте организации доклада следует, что США и Бразилия продолжают лидировать по количеству случаев заражения за последние 7 дней. Во всех этих странах за последнюю неделю было выявлено более 100 тысяч случаев заражения. По статистическим данным ВОЗ в США от COVID-19 скончалось более 146 тысяч человек, в Бразилии - 87 тысяч.

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире было выявлено 226 783 новых случая заражения COVID-19 и 4 153 летальных исхода.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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