ВОЗ: Более 650 тысяч человек стали жертвами COVID-19

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в мире, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, превысило 16,3 миллиона. Более 650 тысяч человек скончались.

Из опубликованного на сайте организации доклада следует, что США и Бразилия продолжают лидировать по количеству случаев заражения за последние 7 дней. Во всех этих странах за последнюю неделю было выявлено более 100 тысяч случаев заражения. По статистическим данным ВОЗ в США от COVID-19 скончалось более 146 тысяч человек, в Бразилии - 87 тысяч.

По данным ВОЗ, за последние сутки в мире было выявлено 226 783 новых случая заражения COVID-19 и 4 153 летальных исхода.