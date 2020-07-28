ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Новости

Около хранилища "Судного дня" рекордно повысилась температура 14:41
Биологи предупредили о растущей угрозе инфекций, переносящихся комарами 14:40
Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов 14:33
Французский парламент одобрил наблюдение за осужденными за терроризм 14:32
В Ростове завели дело о гибели сотрудников газовой компании 14:30
Зафиксирован рекордный показатель сейсмического шума 14:27
Российские и турецкие военные вместе контролируют трассу М-4 в Сирии 14:20
В рязанской многоэтажке провалилась ванная комната 14:20
Власти Пхукета в Таиланде вынуждены сокращать зависимость от туризма 14:07
Асмус выложила фрагмент фильма, где она играет девушку из секс-чата 14:00
АвтоВАЗ изменил мотор 1.8 литра для Lada Vesta и Xray 14:00
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале 13:42
В сиквеле "Капитана Марвел" появится супергероиня-пакистанка 13:42
На Среднем Урале нашли пять опасных детских площадок 13:41
Кучма покинул контактную группу по Донбассу 13:41
Астраханскую область атаковало стадо одичавших верблюдов 13:39
Росприроднадзор оценил ущерб Химкинскому водохранилищу в 46 млн рублей 13:38
Более 600 студентов выиграли стажировки в ведущих компаниях 13:35
Новый фильм Ренаты Литвиновой выйдет осенью 13:33
В Кремле заявили о важности углубления союзных отношений с Беларусью 13:32
Новый Mercedes T-Class может оказаться перелицованной копией Renault-Nissan 13:23
Прокуратуре могут вернуть возможность возбуждать уголовные дела 13:19
Росприроднадзор назвал причины гибели дельфинов в Черном море 13:18
Съемки четвертого сезона "Убивая Еву" отменены 13:18
В Барнауле боксер одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 14:08
Рубрика: Общество

ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Текст: Ольга Игнатова
Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Глава ВОЗ: Пандемия коронавируса усиливается

"Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса", - цитирует ее слова ТАСС. По словам Харрис, инфекция быстро распространяется в странах как Северного, так и Южного полушарий. При этом нет разницы, какой сезон преобладает в той или иной стране. Иными словами, и жаркая погода не способна остановить вирус.

Распространению коронавируса, как считают в ВОЗ, могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается социальная дистанция. Интенсивная передача идет именно при тесных контактах между людьми, подчеркнула Харрис.

При этом она обратила внимание на необычную эпидемиологическую картину. В Южном полушарии сейчас зима. Но там нет высокого уровня заболеваемости гриппом, как это обычно происходит. "Зато мы там видим высокий уровень заболеваемости COVID-19", - добавила представитель ВОЗ. По ее мнению, сезон гриппа в Южном полушарии наступит позднее.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Россия расширит список доступных для туристов стран
В Кремле рассказали об ожиданиях от Дегтярева
Песков не исключил возможного награждения участников подготовки поправок к Конституции
Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
Кучма покинул контактную группу по Донбассу
Чему мы научились за полгода борьбы с COVID-19
Разработчики ЕГЭ рассказали, сколько стобалльников будет в этом году