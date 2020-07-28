ВОЗ: Сезонный характер коронавируса не находит подтверждения

Смена сезонов никак не влияет на интенсивность распространения коронавируса, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

"Сезон, видимо, не влияет на передачу вируса", - цитирует ее слова ТАСС. По словам Харрис, инфекция быстро распространяется в странах как Северного, так и Южного полушарий. При этом нет разницы, какой сезон преобладает в той или иной стране. Иными словами, и жаркая погода не способна остановить вирус.

Распространению коронавируса, как считают в ВОЗ, могут благоприятствовать большие скопления людей, при которых не соблюдается социальная дистанция. Интенсивная передача идет именно при тесных контактах между людьми, подчеркнула Харрис.

При этом она обратила внимание на необычную эпидемиологическую картину. В Южном полушарии сейчас зима. Но там нет высокого уровня заболеваемости гриппом, как это обычно происходит. "Зато мы там видим высокий уровень заболеваемости COVID-19", - добавила представитель ВОЗ. По ее мнению, сезон гриппа в Южном полушарии наступит позднее.