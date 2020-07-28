Впервые банковская операция проведена по электронной доверенности

Начал действовать новый сервис - "Электронная нотариальная доверенность". Он запущен Федеральной нотариальной палатой и одним из крупнейших банков страны. Снять деньги со счета и пополнить его, получить выписку теперь стало возможно по нотариальной доверенности в электронном виде.

Новый сервис позволит нотариусам не только удостоверять цифровые доверенности, но и сразу направлять их в банк по защищенному каналу связи. Так что теперь не надо будет выписывать бумажную доверенность и каждый раз приносить ее в банк, чтобы, скажем, снимать пенсию за заболевшего родственника. Проект реализован при методологической поддержке Минкомсвязи России.

"Многие понимают цифровизацию как ИТ-автоматизацию отдельно взятых сервисов, - сказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. - Мы понимаем цифровизацию как принципиально иной подход к проектированию процессов, радикальное изменение всего текущего ландшафта устоявшихся взаимоотношений между организациями и конечными пользователями. Сервис электронных доверенностей как раз и является примером элемента новой цифровой архитектуры, который позволит обеспечить гражданам и организациям новую степень удобства и безопасности".

На первом этапе с помощью "Электронной нотариальной доверенности" можно будет проводить простые операции - снятие денег, пополнение, получение выписки с вклада или счета. Уже сейчас эта операция доступна в ряде московских отделений банка. Поверенный сможет проводить операции сразу, как только доверитель выпишет электронную доверенность.

Тот, кто должен получить деньги в банке, может сразу прийти туда. А тот, кому надо выписать доверенность, пойдет к нотариусу. Электронный документ сразу будет направлен в банк

"Сегодня, когда гражданский оборот переходит в цифровое пространство, необходимо гарантировать защиту прав граждан и их собственности, и это является задачей нотариальной деятельности, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Нотариат активно развивает цифровые инновации в своей работе, что позволяет создавать удобные и безопасные сервисы для людей в новых, электронных форматах".