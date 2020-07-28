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28.07.2020 14:33
Рубрика: В мире

Впервые за всю историю наблюдений июль в Японии прошел без тайфунов

Текст: Константин Волков
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Если в последние дни текущего месяца в районе Филиппин не сформируется тропический шторм, то нынешний июль станет первым в Японии за всю историю наблюдений, когда не было ни одного тайфуна. Об этом сообщает японское новостное агентство Jiji.

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Японское метеорологическое агентство ведет постоянные наблюдения за тайфунами с 1951 года. В среднем, по его данным, в июле в районе Японии проходят 3,6 тайфуна.

Местные метеорологи отмечают, что в этом году вообще меньше тайфунов, чем в предыдущие, несмотря на нагрев морской поверхности в тропической части Тихого океана (тропические штормы начинают образовываться, когда температура поверхности воды в океане поднимается выше 26 градусов тепла). Это произошло благодаря тому, что в западной тропической части Тихого океана сформировалась устойчивая зона высокого давления.

В мире Восточная Азия Япония

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