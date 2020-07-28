Взрывы прогремели на авиабазе к северу от Багдада

Два мощных взрыва прогремели в ночь на вторник на авиабазе, расположенной к северу от столицы Ирака. Инцидент произошел в провинции Салах-эд-Дин в лагере ВВС Спайкер, где дислоцированы иракские и американские военнослужащие.

После взрывов на территории базы возник сильный пожар, который удалось локализовать, сообщил телеканал Alsumaria, ссылаясь на заявление силовых структур республики. Информации о пострадавших нет, как и о причинах ЧП.

За последние несколько часов это уже второй инцидент на военных объектах Ирака, пишет ТАСС. Ранее три реактивных снаряда разорвались на территории расположенной под Багдадом базы Эт-Таджи, где также находятся военные США. Был нанесен серьезный ущерб оружейным мастерским и технике. Пострадавших нет.