За сутки в России подтверждено 5395 случаев COVID-19 в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев 30,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1. Москва 674
- 2. Свердловская область 209
- 3. Ханты-Мансийский АО 187
- 4. Санкт-Петербург 168
- 5. Мурманская область 164
- 6. Нижегородская область 163
- 7. Иркутская область 162
- 8. Красноярский край 153
- 9. Ямало-Ненецкий АО 136
- 10. Ростовская область 133
- 11. Московская область 126
- 12. Челябинская область 124
- 13. Алтайский край 121
- 14. Омская область 115
- 15. Ставропольский край 110
- 16. Ульяновская область 110
- 17. Приморский край 110
- 18. Оренбургская область 109
- 19. Новосибирская область 103
- 20. Хабаровский край 101
- 21. Саратовская область 96
- 22. Краснодарский край 95
- 23. Волгоградская область 92
- 24. Тюменская область 92
- 25. Воронежская область 87
- 26. Пермский край 73
- 27. Кемеровская область 69
- 28. Сахалинская область 68
- 29. Архангельская область 63
- 30. Томская область 53
- 31. Республика Саха (Якутия) 49
- 32. Ленинградская область 47
- 33. Кировская область 47
- 34. Белгородская область 45
- 35. Чувашская Республика 42
- 36. Республика Коми 41
- 37. Республика Дагестан 40
- 38. Пензенская область 40
- 39. Ярославская область 39
- 40. Республика Адыгея 38
- 41. Тамбовская область 36
- 42. Астраханская область 36
- 43. Курганская область 35
- 44. Республика Бурятия 35
- 45. Республика Башкортостан 33
- 46. Тульская область 32
- 47. Республика Мордовия 32
- 48. Республика Татарстан 32
- 49. Самарская область 32
- 50. Рязанская область 30
- 51. Республика Тыва 30
- 52. Орловская область 29
- 53. Амурская область 28
- 54. Брянская область 27
- 55. Тверская область 27
- 56. Вологодская область 27
- 57. Владимирская область 26
- 58. Удмуртская Республика 24
- 59. Ивановская область 22
- 60. Калужская область 22
- 61. Курская область 21
- 62. Республика Марий Эл 19
- 63. Камчатский край 19
- 64. Смоленская область 18
- 65. Новгородская область 18
- 66. Карачаево-Черкесская Республика 18
- 67. Республика Северная Осетия 18
- 68. Костромская область 17
- 69. Республика Хакасия 17
- 70. Калининградская область 16
- 71. Псковская область 15
- 72. Республика Ингушетия 15
- 73. Кабардино-Балкарская Республика 15
- 74. Республика Алтай 14
- 75. Забайкальский край 12
- 76. Республика Крым 12
- 77. Липецкая область 11
- 78. Республика Карелия 9
- 79. Чеченская Республика 8
- 80. Магаданская область 6
- 81. г. Севастополь 3
- 82. Республика Калмыкия 2
- 83. Еврейская АО 2
- 84. Ненецкий автономный округ 1
Всего в России зарегистрировано 823 515 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чукотский автономный округ 0%
- 2. Республика Калмыкия 0,1%
- 3. Московская область, Липецкая область 0,2%
- 4. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край 0,3%
- 5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Псковская область, Тульская область, Республика Карелия, Еврейская автономная область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,4%
За сутки подтверждено 150 летальных случаев:
- Владимирская область 3
- Воронежская область 1
- Ивановская область 2
- Липецкая область 1
- Московская область 2
- Орловская область 1
- Рязанская область 1
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 4
- Москва 10
- Республика Коми 4
- Архангельская область 14
- Санкт-Петербург 23
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 2
- Астраханская область 1
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 5
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Ставропольский край 3
- Республика Мордовия 1
- Пермский край 2
- Кировская область 3
- Нижегородская область 6
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 1
- Саратовская область 1
- Ульяновская область 6
- Курганская область 2
- Свердловская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Челябинская область 1
- Республика Тыва 1
- Республика Хакасия 1
- Красноярский край 6
- Иркутская область 10
- Новосибирская область 5
- Томская область 1
- Республика Бурятия 2
- Приморский край 4
- Магаданская область 3
- Хабаровский край 2
За весь период в России умерли 13 504 человека.
За сутки выписано из стационаров 8888 выздоровевших:
- Белгородская область 16
- Брянская область 16
- Владимирская область 13
- Воронежская область 143
- Ивановская область 60
- Калужская область 76
- Костромская область 13
- Курская область 102
- Липецкая область 10
- Московская область 252
- Орловская область 39
- Рязанская область 15
- Смоленская область 102
- Тамбовская область 103
- Тульская область 37
- Ярославская область 49
- Москва 827
- Республика Карелия 37
- Республика Коми 283
- Архангельская область 212
- Ненецкий автономный округ 10
- Вологодская область 19
- Калининградская область 15
- Ленинградская область 18
- Мурманская область 202
- Новгородская область 25
- Псковская область 34
- Санкт-Петербург 81
- Республика Адыгея 11
- Республика Калмыкия 26
- Республика Крым 16
- Краснодарский край 87
- Астраханская область 53
- Волгоградская область 147
- Ростовская область 178
- Севастополь 12
- Республика Дагестан 22
- Республика Ингушетия 43
- Кабардино-Балкарская Республика 20
- Карачаево-Черкесская Республика 126
- Республика Северная Осетия - Алания 31
- Чеченская Республика 8
- Ставропольский край 112
- Республика Башкортостан 103
- Республика Марий Эл 37
- Республика Мордовия 39
- Республика Татарстан 24
- Удмуртская Республика 26
- Республика Чувашия 27
- Пермский край 15
- Кировская область 23
- Нижегородская область 342
- Оренбургская область 133
- Пензенская область 19
- Самарская область 192
- Саратовская область 99
- Ульяновская область 104
- Курганская область 99
- Свердловская область 509
- Тюменская область 180
- Ханты-Мансийский АО 304
- Ямало-Ненецкий автономный округ 415
- Челябинская область 97
- Республика Алтай 24
- Республика Тыва 138
- Республика Хакасия 48
- Алтайский край 255
- Красноярский край 395
- Иркутская область 450
- Кемеровская область 114
- Новосибирская область 183
- Омская область 31
- Томская область 71
- Республика Бурятия 54
- Республика Саха (Якутия) 23
- Забайкальский край 87
- Камчатский край 114
- Приморский край 132
- Амурская область 61
- Магаданская область 30
- Хабаровский край 115
- Сахалинская область 71
- Еврейская автономная область 4
За весь период пандемии из стационаров выписано в России - 612 217 выздоровевших.