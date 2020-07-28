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28.07.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5395 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 5395 случаев COVID-19 в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев 30,0% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1. Москва 674
  • 2. Свердловская область 209
  • 3. Ханты-Мансийский АО 187
  • 4. Санкт-Петербург 168
  • 5. Мурманская область 164
  • 6. Нижегородская область 163
  • 7. Иркутская область 162
  • 8. Красноярский край 153
  • 9. Ямало-Ненецкий АО 136
  • 10. Ростовская область 133
  • 11. Московская область 126
  • 12. Челябинская область 124
  • 13. Алтайский край 121
  • 14. Омская область 115
  • 15. Ставропольский край 110
  • 16. Ульяновская область 110
  • 17. Приморский край 110
  • 18. Оренбургская область 109
  • 19. Новосибирская область 103
  • 20. Хабаровский край 101
  • 21. Саратовская область 96
  • 22. Краснодарский край 95
  • 23. Волгоградская область 92
  • 24. Тюменская область 92
  • 25. Воронежская область 87
  • 26. Пермский край 73
  • 27. Кемеровская область 69
  • 28. Сахалинская область 68
  • 29. Архангельская область 63
  • 30. Томская область 53
  • 31. Республика Саха (Якутия) 49
  • 32. Ленинградская область 47
  • 33. Кировская область 47
  • 34. Белгородская область 45
  • 35. Чувашская Республика 42
  • 36. Республика Коми 41
  • 37. Республика Дагестан 40
  • 38. Пензенская область 40
  • 39. Ярославская область 39
  • 40. Республика Адыгея 38
  • 41. Тамбовская область 36
  • 42. Астраханская область 36
  • 43. Курганская область 35
  • 44. Республика Бурятия 35
  • 45. Республика Башкортостан 33
  • 46. Тульская область 32
  • 47. Республика Мордовия 32
  • 48. Республика Татарстан 32
  • 49. Самарская область 32
  • 50. Рязанская область 30
  • 51. Республика Тыва 30
  • 52. Орловская область 29
  • 53. Амурская область 28
  • 54. Брянская область 27
  • 55. Тверская область 27
  • 56. Вологодская область 27
  • 57. Владимирская область 26
  • 58. Удмуртская Республика 24
  • 59. Ивановская область 22
  • 60. Калужская область 22
  • 61. Курская область 21
  • 62. Республика Марий Эл 19
  • 63. Камчатский край 19
  • 64. Смоленская область 18
  • 65. Новгородская область 18
  • 66. Карачаево-Черкесская Республика 18
  • 67. Республика Северная Осетия 18
  • 68. Костромская область 17
  • 69. Республика Хакасия 17
  • 70. Калининградская область 16
  • 71. Псковская область 15
  • 72. Республика Ингушетия 15
  • 73. Кабардино-Балкарская Республика 15
  • 74. Республика Алтай 14
  • 75. Забайкальский край 12
  • 76. Республика Крым 12
  • 77. Липецкая область 11
  • 78. Республика Карелия 9
  • 79. Чеченская Республика 8
  • 80. Магаданская область 6
  • 81. г. Севастополь 3
  • 82. Республика Калмыкия 2
  • 83. Еврейская АО 2
  • 84. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрировано 823 515 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чукотский автономный округ 0%
  • 2. Республика Калмыкия 0,1%
  • 3. Московская область, Липецкая область 0,2%
  • 4. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край 0,3%
  • 5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Псковская область, Тульская область, Республика Карелия, Еврейская автономная область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,4%
За сутки подтверждено 150 летальных случаев:
  • Владимирская область 3
  • Воронежская область 1
  • Ивановская область 2
  • Липецкая область 1
  • Московская область 2
  • Орловская область 1
  • Рязанская область 1
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 4
  • Москва 10
  • Республика Коми 4
  • Архангельская область 14
  • Санкт-Петербург 23
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 2
  • Астраханская область 1
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 5
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Ставропольский край 3
  • Республика Мордовия 1
  • Пермский край 2
  • Кировская область 3
  • Нижегородская область 6
  • Оренбургская область 3
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 1
  • Ульяновская область 6
  • Курганская область 2
  • Свердловская область 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Челябинская область 1
  • Республика Тыва 1
  • Республика Хакасия 1
  • Красноярский край 6
  • Иркутская область 10
  • Новосибирская область 5
  • Томская область 1
  • Республика Бурятия 2
  • Приморский край 4
  • Магаданская область 3
  • Хабаровский край 2

За весь период в России умерли 13 504 человека.

За сутки выписано из стационаров 8888 выздоровевших:
  • Белгородская область 16
  • Брянская область 16
  • Владимирская область 13
  • Воронежская область 143
  • Ивановская область 60
  • Калужская область 76
  • Костромская область 13
  • Курская область 102
  • Липецкая область 10
  • Московская область 252
  • Орловская область 39
  • Рязанская область 15
  • Смоленская область 102
  • Тамбовская область 103
  • Тульская область 37
  • Ярославская область 49
  • Москва 827
  • Республика Карелия 37
  • Республика Коми 283
  • Архангельская область 212
  • Ненецкий автономный округ 10
  • Вологодская область 19
  • Калининградская область 15
  • Ленинградская область 18
  • Мурманская область 202
  • Новгородская область 25
  • Псковская область 34
  • Санкт-Петербург 81
  • Республика Адыгея 11
  • Республика Калмыкия 26
  • Республика Крым 16
  • Краснодарский край 87
  • Астраханская область 53
  • Волгоградская область 147
  • Ростовская область 178
  • Севастополь 12
  • Республика Дагестан 22
  • Республика Ингушетия 43
  • Кабардино-Балкарская Республика 20
  • Карачаево-Черкесская Республика 126
  • Республика Северная Осетия - Алания 31
  • Чеченская Республика 8
  • Ставропольский край 112
  • Республика Башкортостан 103
  • Республика Марий Эл 37
  • Республика Мордовия 39
  • Республика Татарстан 24
  • Удмуртская Республика 26
  • Республика Чувашия 27
  • Пермский край 15
  • Кировская область 23
  • Нижегородская область 342
  • Оренбургская область 133
  • Пензенская область 19
  • Самарская область 192
  • Саратовская область 99
  • Ульяновская область 104
  • Курганская область 99
  • Свердловская область 509
  • Тюменская область 180
  • Ханты-Мансийский АО 304
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 415
  • Челябинская область 97
  • Республика Алтай 24
  • Республика Тыва 138
  • Республика Хакасия 48
  • Алтайский край 255
  • Красноярский край 395
  • Иркутская область 450
  • Кемеровская область 114
  • Новосибирская область 183
  • Омская область 31
  • Томская область 71
  • Республика Бурятия 54
  • Республика Саха (Якутия) 23
  • Забайкальский край 87
  • Камчатский край 114
  • Приморский край 132
  • Амурская область 61
  • Магаданская область 30
  • Хабаровский край 115
  • Сахалинская область 71
  • Еврейская автономная область 4

За весь период пандемии из стационаров выписано в России - 612 217 выздоровевших.

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