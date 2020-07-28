За сутки в России подтверждено 5395 случаев COVID-19 в 84 регионах. Среди вновь выявленных случаев 30,0% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое:

1. Москва 674

2. Свердловская область 209

3. Ханты-Мансийский АО 187

4. Санкт-Петербург 168

5. Мурманская область 164

6. Нижегородская область 163

7. Иркутская область 162

8. Красноярский край 153

9. Ямало-Ненецкий АО 136

10. Ростовская область 133

11. Московская область 126

12. Челябинская область 124

13. Алтайский край 121

14. Омская область 115

15. Ставропольский край 110

16. Ульяновская область 110

17. Приморский край 110

18. Оренбургская область 109

19. Новосибирская область 103

20. Хабаровский край 101

21. Саратовская область 96

22. Краснодарский край 95

23. Волгоградская область 92

24. Тюменская область 92

25. Воронежская область 87

26. Пермский край 73

27. Кемеровская область 69

28. Сахалинская область 68

29. Архангельская область 63

30. Томская область 53

31. Республика Саха (Якутия) 49

32. Ленинградская область 47

33. Кировская область 47

34. Белгородская область 45

35. Чувашская Республика 42

36. Республика Коми 41

37. Республика Дагестан 40

38. Пензенская область 40

39. Ярославская область 39

40. Республика Адыгея 38

41. Тамбовская область 36

42. Астраханская область 36

43. Курганская область 35

44. Республика Бурятия 35

45. Республика Башкортостан 33

46. Тульская область 32

47. Республика Мордовия 32

48. Республика Татарстан 32

49. Самарская область 32

50. Рязанская область 30

51. Республика Тыва 30

52. Орловская область 29

53. Амурская область 28

54. Брянская область 27

55. Тверская область 27

56. Вологодская область 27

57. Владимирская область 26

58. Удмуртская Республика 24

59. Ивановская область 22

60. Калужская область 22

61. Курская область 21

62. Республика Марий Эл 19

63. Камчатский край 19

64. Смоленская область 18

65. Новгородская область 18

66. Карачаево-Черкесская Республика 18

67. Республика Северная Осетия 18

68. Костромская область 17

69. Республика Хакасия 17

70. Калининградская область 16

71. Псковская область 15

72. Республика Ингушетия 15

73. Кабардино-Балкарская Республика 15

74. Республика Алтай 14

75. Забайкальский край 12

76. Республика Крым 12

77. Липецкая область 11

78. Республика Карелия 9

79. Чеченская Республика 8

80. Магаданская область 6

81. г. Севастополь 3

82. Республика Калмыкия 2

83. Еврейская АО 2

84. Ненецкий автономный округ 1

Всего в России зарегистрировано 823 515 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чукотский автономный округ 0%

2. Республика Калмыкия 0,1%

3. Московская область, Липецкая область 0,2%

4. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область, Смоленская область, Курская область, Забайкальский край 0,3%

5. Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ненецкий автономный округ, Брянская область, Псковская область, Тульская область, Республика Карелия, Еврейская автономная область, Республика Дагестан, Чеченская Республика 0,4%

За сутки подтверждено 150 летальных случаев:

Владимирская область 3

Воронежская область 1

Ивановская область 2

Липецкая область 1

Московская область 2

Орловская область 1

Рязанская область 1

Смоленская область 1

Тверская область 2

Тульская область 4

Москва 10

Республика Коми 4

Архангельская область 14

Санкт-Петербург 23

Республика Крым 1

Краснодарский край 2

Астраханская область 1

Волгоградская область 2

Ростовская область 5

Кабардино-Балкарская Республика 2

Ставропольский край 3

Республика Мордовия 1

Пермский край 2

Кировская область 3

Нижегородская область 6

Оренбургская область 3

Пензенская область 1

Саратовская область 1

Ульяновская область 6

Курганская область 2

Свердловская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Челябинская область 1

Республика Тыва 1

Республика Хакасия 1

Красноярский край 6

Иркутская область 10

Новосибирская область 5

Томская область 1

Республика Бурятия 2

Приморский край 4

Магаданская область 3

Хабаровский край 2

За весь период в России умерли 13 504 человека.

За сутки выписано из стационаров 8888 выздоровевших:

Белгородская область 16

Брянская область 16

Владимирская область 13

Воронежская область 143

Ивановская область 60

Калужская область 76

Костромская область 13

Курская область 102

Липецкая область 10

Московская область 252

Орловская область 39

Рязанская область 15

Смоленская область 102

Тамбовская область 103

Тульская область 37

Ярославская область 49

Москва 827

Республика Карелия 37

Республика Коми 283

Архангельская область 212

Ненецкий автономный округ 10

Вологодская область 19

Калининградская область 15

Ленинградская область 18

Мурманская область 202

Новгородская область 25

Псковская область 34

Санкт-Петербург 81

Республика Адыгея 11

Республика Калмыкия 26

Республика Крым 16

Краснодарский край 87

Астраханская область 53

Волгоградская область 147

Ростовская область 178

Севастополь 12

Республика Дагестан 22

Республика Ингушетия 43

Кабардино-Балкарская Республика 20

Карачаево-Черкесская Республика 126

Республика Северная Осетия - Алания 31

Чеченская Республика 8

Ставропольский край 112

Республика Башкортостан 103

Республика Марий Эл 37

Республика Мордовия 39

Республика Татарстан 24

Удмуртская Республика 26

Республика Чувашия 27

Пермский край 15

Кировская область 23

Нижегородская область 342

Оренбургская область 133

Пензенская область 19

Самарская область 192

Саратовская область 99

Ульяновская область 104

Курганская область 99

Свердловская область 509

Тюменская область 180

Ханты-Мансийский АО 304

Ямало-Ненецкий автономный округ 415

Челябинская область 97

Республика Алтай 24

Республика Тыва 138

Республика Хакасия 48

Алтайский край 255

Красноярский край 395

Иркутская область 450

Кемеровская область 114

Новосибирская область 183

Омская область 31

Томская область 71

Республика Бурятия 54

Республика Саха (Якутия) 23

Забайкальский край 87

Камчатский край 114

Приморский край 132

Амурская область 61

Магаданская область 30

Хабаровский край 115

Сахалинская область 71

Еврейская автономная область 4

За весь период пандемии из стационаров выписано в России - 612 217 выздоровевших.