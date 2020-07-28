Фабьен Кусто, защитник океана и внук легендарного исследователя Жак-Ива Кусто, намерен построить подводный аналог Международной космической станции. Зачем?

На глубине 18 метров возле острова Кюрасао в Карибском море жить и заниматься исследованиями смогут до двенадцати человек. Фото: fuseproject.com

Мировой океан занимает больше 70 процентов поверхности планеты, но, как утверждают ученые, исследован он лишь на мизер - не более 5 процентов. Можно только догадываться, сколько тайн хранят и не собираются так легко отдавать морские пучины. Чтобы приоткрыть хотя бы толику, французский исследователь предложил построить на дне аналог Международной космической станции.

Проект получил название "Протеус" (Proteus). Как это видится Кусто? Подводная лаборатория будет площадью более 1200 квадратных метров. Круглая, в два этажа, стоящая на специальных подпорках. Ее планируют опустить на глубину 18 метров возле острова Кюрасао в Карибском море. Жить и заниматься исследованиями на станции смогут до двенадцати человек.

Здесь будет почти все, что нужно для нормальной работы: жилые комнаты, гостиная для совместного отдыха, бассейн, с помощью которого исследователи смогут выходить на дно океана. И даже теплица для выращивания овощей.

"Исследование океана в тысячу раз более важно, чем покорение космоса, для нашего выживания, траектории нашего будущего. Это наша система поддержания жизни. Это причина, по которой мы существуем на этой планете", - убежден внук Кусто. По его словам, дизайн проекта уже готов, а на установку "Протеуса" понадобится три года. В подводном доме ученые смогут жить месяцами: проводить исследования, изучать изменение климата, разрабатывать новые лекарства...

Мировой океан, как утверждают ученые, исследован лишь на мизер - не более 5 процентов

Когда-то в 1962 году легендарный Ив Кусто запустил совершенно фантастический проект: его команда в общей сложности три месяца прожила в домах на дне океана. Одно из первых морских жилищ было рассчитано на двух человек и находилось на глубине примерно десять метров недалеко от побережья Марселя. За этим проектом последовал другой - станция, где акванавты сначала жили месяц на глубине 11 метров, а затем две недели - на глубине 25 метров в Красном море.

Это было как полет в космос - все впервые, удивительно и странно. Захватывающие приключения. Создавая супертехнологичную лабораторию на дне океана сегодня, внук Кусто не только продолжает семейные традиции. Он продолжает открывать неизведанное.