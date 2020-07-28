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Рубрика: Общество

Все нормально: идем ко дну

Зачем внук капитана Кусто построит подводную МКС
Текст: Наталия Славина
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8219)
Фабьен Кусто, защитник океана и внук легендарного исследователя Жак-Ива Кусто, намерен построить подводный аналог Международной космической станции. Зачем?
На глубине 18 метров возле острова Кюрасао в Карибском море жить и заниматься исследованиями смогут до двенадцати человек. Фото: fuseproject.com На глубине 18 метров возле острова Кюрасао в Карибском море жить и заниматься исследованиями смогут до двенадцати человек. Фото: fuseproject.com
На глубине 18 метров возле острова Кюрасао в Карибском море жить и заниматься исследованиями смогут до двенадцати человек. Фото: fuseproject.com

Мировой океан занимает больше 70 процентов поверхности планеты, но, как утверждают ученые, исследован он лишь на мизер - не более 5 процентов. Можно только догадываться, сколько тайн хранят и не собираются так легко отдавать морские пучины. Чтобы приоткрыть хотя бы толику, французский исследователь предложил построить на дне аналог Международной космической станции.

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Проект получил название "Протеус" (Proteus). Как это видится Кусто? Подводная лаборатория будет площадью более 1200 квадратных метров. Круглая, в два этажа, стоящая на специальных подпорках. Ее планируют опустить на глубину 18 метров возле острова Кюрасао в Карибском море. Жить и заниматься исследованиями на станции смогут до двенадцати человек.

Здесь будет почти все, что нужно для нормальной работы: жилые комнаты, гостиная для совместного отдыха, бассейн, с помощью которого исследователи смогут выходить на дно океана. И даже теплица для выращивания овощей.

"Исследование океана в тысячу раз более важно, чем покорение космоса, для нашего выживания, траектории нашего будущего. Это наша система поддержания жизни. Это причина, по которой мы существуем на этой планете", - убежден внук Кусто. По его словам, дизайн проекта уже готов, а на установку "Протеуса" понадобится три года. В подводном доме ученые смогут жить месяцами: проводить исследования, изучать изменение климата, разрабатывать новые лекарства...

Мировой океан, как утверждают ученые, исследован лишь на мизер - не более 5 процентов

Когда-то в 1962 году легендарный Ив Кусто запустил совершенно фантастический проект: его команда в общей сложности три месяца прожила в домах на дне океана. Одно из первых морских жилищ было рассчитано на двух человек и находилось на глубине примерно десять метров недалеко от побережья Марселя. За этим проектом последовал другой - станция, где акванавты сначала жили месяц на глубине 11 метров, а затем две недели - на глубине 25 метров в Красном море.

Это было как полет в космос - все впервые, удивительно и странно. Захватывающие приключения. Создавая супертехнологичную лабораторию на дне океана сегодня, внук Кусто не только продолжает семейные традиции. Он продолжает открывать неизведанное.

Общество Наука Общество Природа

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