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28.07.2020 10:22
Рубрика: Общество

Зафиксирована небывалая молния, растянувшаяся на сотни километров

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Метеоспутники зафиксировали своеобразных рекордсменов среди молний. По данным Всемирной метеорологической организации (WMO), грозовой разряд, вспыхнувший над Бразилией, протянулся на 709,8 км. А рекордсмен по продолжительности - молния, ударившая в аргентинском небе: она держалась 16,73 секунды. Молний длиннее и продолжительнее не было за всю историю наблюдений.

Энергия молнии создается воздушной турбулентностью, которая вызывает большие различия в зарядах между определенными областями грозовых облаков. Если эти различия превышают определенное пороговое значение, возникает внезапный электрический искровой разряд, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим ее громом. Молнии могут не только ударить о поверхность земли, но и случаются в самих облаках (внутриоблачные молнии).

Фото: Lauren Dauphin / NASA Earth Observatory
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Сегодня процесс развития молний изучается из космоса с помощью спутников - метеорологи могут в деталях фиксировать стадии их развития (тепловая, световая и звуковая). По данным исследования, проведенного климатологами во главе с профессором Рэндаллом Червени из университета штата Аризона (США), самые протяженные и наэлектризованные молнии происходят в последнее время в Южной Америке.

Так, исследование показало, что 31 октября 2018 года в южной части Бразилии вспыхнула самая длинная молния - ее разряд протянулся на 709,8 километров.

Это примерно соответствует маршруту с юга Англии до швейцарской границы или как от Москвы до Петербурга.

Нынешний рекордсмен по длительности вспышки ударил по северу Аргентины 4 марта 2019 года - молния светилась в течение 16,73 секунды.

Прежний рекорд протяженности был 321 км - установлен 20 июня 2007 года в Оклахоме (США). Рекордный грозовой разряд по продолжительности (7,74 секунды) случился во Франции 30 августа 2012 года.

"Эти удивительные рекорды показывают, на что способна природа, - говорит Червени. - Однако вполне вероятно, что будут еще более впечатляющие вспышки".

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