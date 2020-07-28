Новости

Разработан алгоритм для распознавания сообщений троллей и ботов 13:06
В Вашингтоне создадут латиноамериканский музей 13:05
Фрегат ЧФ "Адмирал Макаров" "сбил" самолет в Средиземном море 13:04
В Ростове три человека погибли при ремонте газового колодца 13:02
Врачи из Татарстана отправились в Казахстан на борьбу с коронавирусом 13:02
Пашинян заявил о стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном 12:59
Четверо жителей Сочи пойдут под суд за хищение полезных ископаемых 12:57
Депутат Мосгордумы Бускин рассказал о развитии в парках города инфраструктуры для бега 12:54
Опубликован отрывок из финала сериала "Викинги" с Данилой Козловским 12:52
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек 12:31
Ямальца осудили условно за попытку силой увезти ребенка в багажнике авто 12:29
Суды смогут снижать административные штрафы для юридических лиц 12:28
Жители района в Баварии стали невыездными из-за вспышки COVID-19 на ферме 12:27
Подготовлен проект закона о едином телефонном номере 112 12:26
Жителя Поморья обвинили в убийстве трех женщин, поджоге и разбое 12:24
Трамп выдвинул на пост посла в Германии отставного полковника 12:22
GAC Motor подготовил для России еще один кроссовер 12:21
Минпросвещения оценило готовность школ к обеспечению горячим питанием 12:19
В Астрахани селекционеры вывели арбуз с белой мякотью 12:19
Сушившие одежду у Вечного огня в Кирове оказались детьми 12:18
В августе из Симферополя начнут ходить поезда в Ростов и Адлер 12:15
Вышел тизер продолжения культового хоррора "Ужасающий" 12:13
В Минтрансе назвали срок восстановления перевозок по железной дороге 12:12
Собиравшийся покорить Ключевскую сопку альпинист умер от горной болезни 12:09
В Китае начали строительство продолжения газопровода "Сила Сибири" 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
28.07.2020 12:27
Рубрика: В мире

Жители района в Баварии стали невыездными из-за вспышки COVID-19 на ферме

Текст: Екатерина Забродина

Жители целого района Дингольфинг-Ландау в Баварии оказались ограничены в возможностях въехать в соседние федеральные земли из-за вспышки "короны" на овощной ферме. По последним данным, там заразились уже 174 сборщика огурцов - в основном, сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины. Заложниками неблагоприятной эпидемиологической обстановки стали около 96 тысяч местных жителей.

Фото: EPA-EFE/MARCO OTTICO
Европа готовится ко второй волне COVID-19

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, теперь они не могут свободно посетить Шлезвиг-Гольштейн - власти этой земли на экстренном совещании квалифицировали баварский район как зону риска. За последние семь дней на 100 тысяч жителей там выявлен 191 новый случай заражения, в том числе на злополучной ферме, хотя предельно допустимый порог - 50. Теперь туристы из Верхней Баварии обязаны будут пройти 14-дневный карантин и зарегистрироваться в шлезвиг-гольштейнском управлении здравоохранения, а также предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не позднее, чем за 48 часов до пересечения административной границы. Без такой справки баварцы не смогут попасть и в землю Мекленбург-Передняя Померания.

В целом по Германии число зараженных коронавирусом растет. По официальным данным Института Коха на утро 28 июля, в стране зарегистрировано 633 новых пациента. Например, в баден-вюртембергском городе Швебиш-Гмюнд у подножия Альп коронавирус обнаружили у 47 участников масштабной похоронной процессии, среди которых есть и дети. Местные детсады были экстренно закрыты. Власти пытаются установить всех гостей поминок, которые состоялись еще две недели назад. Их может быть более сотни.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Минфин предложил перечислять конфискованные деньги в ПФР
В России началась подготовка к новому учебному году
В Минтруде рассказали про рост пенсий в стране
Вьетнам объявил о вспышке более агрессивного коронавируса
НАСА: Очередной астероид приблизится к Земле пятого августа
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики