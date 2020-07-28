Жители района в Баварии стали невыездными из-за вспышки COVID-19 на ферме

Жители целого района Дингольфинг-Ландау в Баварии оказались ограничены в возможностях въехать в соседние федеральные земли из-за вспышки "короны" на овощной ферме. По последним данным, там заразились уже 174 сборщика огурцов - в основном, сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины. Заложниками неблагоприятной эпидемиологической обстановки стали около 96 тысяч местных жителей.

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung, теперь они не могут свободно посетить Шлезвиг-Гольштейн - власти этой земли на экстренном совещании квалифицировали баварский район как зону риска. За последние семь дней на 100 тысяч жителей там выявлен 191 новый случай заражения, в том числе на злополучной ферме, хотя предельно допустимый порог - 50. Теперь туристы из Верхней Баварии обязаны будут пройти 14-дневный карантин и зарегистрироваться в шлезвиг-гольштейнском управлении здравоохранения, а также предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном не позднее, чем за 48 часов до пересечения административной границы. Без такой справки баварцы не смогут попасть и в землю Мекленбург-Передняя Померания.

В целом по Германии число зараженных коронавирусом растет. По официальным данным Института Коха на утро 28 июля, в стране зарегистрировано 633 новых пациента. Например, в баден-вюртембергском городе Швебиш-Гмюнд у подножия Альп коронавирус обнаружили у 47 участников масштабной похоронной процессии, среди которых есть и дети. Местные детсады были экстренно закрыты. Власти пытаются установить всех гостей поминок, которые состоялись еще две недели назад. Их может быть более сотни.