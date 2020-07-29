31 июля народному артисту РФ, телеведущему Леониду Якубовичу исполнилось 75 лет. Он - один из самых известных людей в стране. Для миллионов телезрителей он почти родственник, дети, смотревшие "Поле чудес" в 1990-е, сейчас стали немолодыми людьми, взрослые состарились. А о программе этого сказать нельзя, хотя прошло уже около 1500 выпусков.

"Поле чудес" - это Якубович, ведущий и художественный руководитель программы. Мало кто знает, что в 1991-м он, сценарист и ведущий конкурсов, долго отказывался от предложения Влада Листьева, говорил, что такую программу не может вести "человек с улицы". После четырех выпусков хотел уйти. Оставшись, не верил, что это надолго, а затем предложил Листьеву свою концепцию игры.

С чего в вашей жизни началось телевидение?

Леонид Якубович: С КВН. А потом я остался в молодежной редакции, стал автором разных программ. Тогда в молодежной редакции Центрального телевидения работала редактором Ирина Яковлевна Гаврилова, она нас вела. Я писал для "А ну-ка, парни", "А ну-ка, девушки", "Стадиона неожиданностей" и других передач.

Необычно, когда знаменитый телеведущий не равен своей телевизионной маске.

Леонид Якубович: Публичная профессия очень многое прикрывает. Я никогда не афишировал многие вещи из своей жизни. Для чего? У каждого человека есть известное и неизвестное. У меня неизвестного, пожалуй, больше. Известно только одно - программа, которую я веду на Первом канале уже 30 лет.

В молодости вы хотели стать артистом, но по настоянию отца поступили в институт электронного машиностроения, а потом перешли в инженерно-строительный.

Леонид Якубович: Так жизнь сложилась. Я очень доволен, что у меня такое образование. Образование дает мировоззрение и умение работать. И меня так здорово этому научили, что если мне придется вернуться в мою старую профессию - предположим, заняться вентиляцией и кондиционированием воздуха - то я примерно знаю, за какую книжку схватиться, чтобы вспомнить, как это делается и как ведутся расчеты.

Я-то думал, что техническое образование дает определенный склад ума, более выигрышный, чем у гуманитариев. Мы все больше картинками думаем, а техническое образование учит системности, и среди прочего - умению рационально выстраивать свою жизнь...

Леонид Якубович: Ничего подобного. Я умею решать такие технические проблемы, с которыми не сталкиваетесь вы, но зато я не обладаю умением составлять журналистские тексты. Каждый идет своей тропкой.

Вы человек публичный, знаменитый, благополучный...

Леонид Якубович: Вот это, последнее, откуда взялось?

Так кажется, когда имеешь дело с вашим телевизионным образом. Но слава и публичность могут стать обременением, чего-то лишать. Было ли это у вас?

Леонид Якубович: Естественно. Образ, сложившийся в телевизионной программе, отсек у меня возможность сниматься в кино и играть в театре. Мне потребовалось достаточно времени, чтобы после появления на сцене сократить до 20 секунд дистанцию между моим телевизионным образом и персонажем спектакля Нины Чусовой. Когда мне это удалось, я остался в постановке. Если бы это не получилось, я бы мешал остальным исполнителям - и ушел. Театральные и кинорежиссеры много раз говорили, что я бы вполне подошел на роль, если бы не печать телевизионного образа.

Тем не менее своего телевизионного героя в "Поле чудес" вы выстраиваете как характерную роль, и делаете это яркими театральными средствами.

Леонид Якубович: Никогда об этом не задумывался. Могу только сказать, что я естественен в этой роли. Но я естественно чувствую себя и на театральной сцене, и под камерой, и в рабочем кабинете ночью, когда я пишу. Это места, где мне комфортно, где не ожидаю ни одной отрицательной эмоции. А что до телевизионного образа... Я, наверное, в жизни больше играю, чем там.

На передаче вы видите людей с определенной стороны: когда речь идет о деньгах, у них глаза загораются. Стали ли вы иначе думать о них за эти тридцать лет?

Леонид Якубович: Меня интересует только одно: чтобы человеку на передаче было комфортно. Для того чтобы это произошло, мне приблизительно требуется пять-семь минут до начала съемок. У нас нет сценариев, "Поле чудес" импровизация, но мне хватает этого времени, чтобы мы вышли на съемочную площадку как старые знакомые.

Что вам помогает жить, где ваше место силы, "точка сборки"? Это семья, хобби, работа?

Леонид Якубович: Все, о чем вы сейчас сказали, и есть моя "точка сборки". Семья, работа... И литература, потому что это другое, четвертое измерение. Когда мне сильно плохо, я ухожу в него вместе с листом бумаги, и в эти секунды меня вообще никто не трогает.

Вы жалеете о чем-то в жизни, что было сделано не так?

Леонид Якубович: Конечно. Конкретизировать я не хочу, но у меня, как и у каждого человека, есть очень большое желание поменять то, что невозможно изменить. Сделать это нельзя, остается только легко грустить... К сожалению, мы не учимся не только на чужих ошибках, но и на собственных.