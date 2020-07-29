Новости

Москалькова: Второй тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным 09:28
Синоптики предупредили о сильном похолодании в Москве 09:27
В Кузбассе из-за COVID-19 приостановили работу детских лагерей 09:26
"Мои Документы" в Москве возобновили выездное обслуживание ветеранов 09:11
Еще 1260 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:09
Суд отпустил домой двух фигурантов дела о розливе топлива в Норильске 09:09
Наталья Сергунина: Более 1000 организаций стали партнерами центра "Мосволонтер" 09:08
В Крыму возбуждено дело по факту ДТП с восемью погибшими 09:05
Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с восемью жертвами в Крыму 08:51
Китай запустил глобальную навигационную систему Beidou-3 07:49
Владимирскому собору в Херсонесе провели вибродиагностику 07:48
Глава Минпромторга исключил дефицит лекарств из-за маркировки 07:45
В Крыму в ДТП с микроавтобусом погибли восемь человек 07:31
Медики рассказали о провоцирующих рак продуктах с антиоксидантами 07:30
Бывший врио главы Приморья возглавил кабмин Якутии 07:18
Apple перенесла дату презентации новых iPhone 06:58
Власти Эквадора ввели "сухой закон" для сдерживания пандемии COVID-19 06:40
Трамп пригрозил отправить Нацгвардию в Портленд 06:25
Не менее 17 человек погибли в результате теракта в Афганистане 05:50
Супруга президента Бразилии заразилась коронавирусом 05:48
Руководство Twitter усилило меры безопасности после хакерской атаки 05:40
В Хабаровском крае трехлетний ребенок упал в колодец 05:35
Число обломков взорвавшегося на орбите бака "Фрегата" увеличилось 05:20
Хабаровский аэропорт вновь "заминировали" 05:06
Рекордные 45 человек с коронавирусом выявлены за сутки во Вьетнаме 04:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
31.07.2020 09:10
Рубрика: Культура

Четвертое измерение Леонида Якубовича

В него актер уходит, когда ему становится плохо
Текст: Алексей Филиппов
Российская газета - Неделя № 166(8220)
31 июля народному артисту РФ, телеведущему Леониду Якубовичу исполнилось 75 лет. Он - один из самых известных людей в стране. Для миллионов телезрителей он почти родственник, дети, смотревшие "Поле чудес" в 1990-е, сейчас стали немолодыми людьми, взрослые состарились. А о программе этого сказать нельзя, хотя прошло уже около 1500 выпусков.
Об увлечении Леонида Аркадьевича полетами знает вся страна. Фото: Photoxpress Об увлечении Леонида Аркадьевича полетами знает вся страна. Фото: Photoxpress
Об увлечении Леонида Аркадьевича полетами знает вся страна. Фото: Photoxpress

"Поле чудес" - это Якубович, ведущий и художественный руководитель программы. Мало кто знает, что в 1991-м он, сценарист и ведущий конкурсов, долго отказывался от предложения Влада Листьева, говорил, что такую программу не может вести "человек с улицы". После четырех выпусков хотел уйти. Оставшись, не верил, что это надолго, а затем предложил Листьеву свою концепцию игры.

С чего в вашей жизни началось телевидение?

Леонид Якубович: С КВН. А потом я остался в молодежной редакции, стал автором разных программ. Тогда в молодежной редакции Центрального телевидения работала редактором Ирина Яковлевна Гаврилова, она нас вела. Я писал для "А ну-ка, парни", "А ну-ка, девушки", "Стадиона неожиданностей" и других передач.

Необычно, когда знаменитый телеведущий не равен своей телевизионной маске.

Леонид Якубович: Публичная профессия очень многое прикрывает. Я никогда не афишировал многие вещи из своей жизни. Для чего? У каждого человека есть известное и неизвестное. У меня неизвестного, пожалуй, больше. Известно только одно - программа, которую я веду на Первом канале уже 30 лет.

В молодости вы хотели стать артистом, но по настоянию отца поступили в институт электронного машиностроения, а потом перешли в инженерно-строительный.

Леонид Якубович: Так жизнь сложилась. Я очень доволен, что у меня такое образование. Образование дает мировоззрение и умение работать. И меня так здорово этому научили, что если мне придется вернуться в мою старую профессию - предположим, заняться вентиляцией и кондиционированием воздуха - то я примерно знаю, за какую книжку схватиться, чтобы вспомнить, как это делается и как ведутся расчеты.

Я-то думал, что техническое образование дает определенный склад ума, более выигрышный, чем у гуманитариев. Мы все больше картинками думаем, а техническое образование учит системности, и среди прочего - умению рационально выстраивать свою жизнь...

Леонид Якубович: Ничего подобного. Я умею решать такие технические проблемы, с которыми не сталкиваетесь вы, но зато я не обладаю умением составлять журналистские тексты. Каждый идет своей тропкой.

Вы человек публичный, знаменитый, благополучный...

Леонид Якубович: Вот это, последнее, откуда взялось?

Так кажется, когда имеешь дело с вашим телевизионным образом. Но слава и публичность могут стать обременением, чего-то лишать. Было ли это у вас?

Леонид Якубович: Естественно. Образ, сложившийся в телевизионной программе, отсек у меня возможность сниматься в кино и играть в театре. Мне потребовалось достаточно времени, чтобы после появления на сцене сократить до 20 секунд дистанцию между моим телевизионным образом и персонажем спектакля Нины Чусовой. Когда мне это удалось, я остался в постановке. Если бы это не получилось, я бы мешал остальным исполнителям - и ушел. Театральные и кинорежиссеры много раз говорили, что я бы вполне подошел на роль, если бы не печать телевизионного образа.

Тем не менее своего телевизионного героя в "Поле чудес" вы выстраиваете как характерную роль, и делаете это яркими театральными средствами.

Леонид Якубович: Никогда об этом не задумывался. Могу только сказать, что я естественен в этой роли. Но я естественно чувствую себя и на театральной сцене, и под камерой, и в рабочем кабинете ночью, когда я пишу. Это места, где мне комфортно, где не ожидаю ни одной отрицательной эмоции. А что до телевизионного образа... Я, наверное, в жизни больше играю, чем там.

На передаче вы видите людей с определенной стороны: когда речь идет о деньгах, у них глаза загораются. Стали ли вы иначе думать о них за эти тридцать лет?

Фото: kinopoisk.ru
Что посмотреть: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 14

Леонид Якубович: Меня интересует только одно: чтобы человеку на передаче было комфортно. Для того чтобы это произошло, мне приблизительно требуется пять-семь минут до начала съемок. У нас нет сценариев, "Поле чудес" импровизация, но мне хватает этого времени, чтобы мы вышли на съемочную площадку как старые знакомые.

Что вам помогает жить, где ваше место силы, "точка сборки"? Это семья, хобби, работа?

Леонид Якубович: Все, о чем вы сейчас сказали, и есть моя "точка сборки". Семья, работа... И литература, потому что это другое, четвертое измерение. Когда мне сильно плохо, я ухожу в него вместе с листом бумаги, и в эти секунды меня вообще никто не трогает.

Вы жалеете о чем-то в жизни, что было сделано не так?

Леонид Якубович: Конечно. Конкретизировать я не хочу, но у меня, как и у каждого человека, есть очень большое желание поменять то, что невозможно изменить. Сделать это нельзя, остается только легко грустить... К сожалению, мы не учимся не только на чужих ошибках, но и на собственных.

Проект с голубым вертолетом

Текст: Сусанна Альперина
Первый канал подготовил в честь любимого народного ведущего специальный выпуск программы "Поле чудес", где гости - друзья юбиляра. А также - новый документальный фильм "Неизвестный Якубович". Он будет в эфире 31 июля в 18.40. В нем о феномене Якубовича-ведущего расскажут его коллеги - Максим Галкин, Александр Любимов, Татьяна Устинова, а также творческая группа программы "Поле чудес". Также впервые на телеэкране появятся военные, с которыми Леонид Аркадьевич прошел все тяготы первой и второй чеченской кампании. И не только они, но и другие люди, которых жизнь свела с Якубовичем. Его семья - жена Марина и дочка Варвара. Люди, с которыми он подружился на почве любви к авиации. И другие.

Приведем лишь несколько цитат из фильма, премьеру которого предстоит увидеть зрителям. И каждая из них посвящена конкретному случаю из жизни главного героя.

Рассказывают, что был такой случай. Леонид Якубович - уже известный на всю страну шоумен, когда вернулся в Москву из Чечни, сутки сидел за телефоном. Он тогда обзвонил более 700 семей. Леонид Аркадьевич рассказывал людям, что с их близкими все в порядке. А во время поездки в Чечню Якубович дал бойцам телефон спутниковой связи, чтобы они могли позвонить домой.

Владимир Позняк, генерал-майор милиции:

"Он бойцам давал набрать домашний домой, и боец говорил: "Вот я, здравствуйте, там, Нина, Валя, я вот звоню тебе, и телефон мне дал Леонид Аркадьевич Якубович. Он с нами здесь". И вот пока там не иссякла батарейка, он давал всем бойцам звонить - а было их больше 50 человек".

Немногие знают о том, что Леонид Якубович - первый телеведущий в нашей стране, который появился в телевизионном эфире не в костюме и галстуке, как все, а в смокинге и бабочке. В фильме Леонид Аркадьевич рассказывает о том, что первый смокинг примерил в 1988 году, на первом в России конкурсе красоты "Московская красавица".

Леонид Якубович:

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Леонид Якубович рассказал о будущем передачи "Поле чудес"

"Я был размера 48-го, рост 2-й, а смокинг был 54-4. Выяснилось это за два дня до конкурса. Поэтому моя мама и моя ровно такая же рукастая жена принялись все это дело подшивать. Единственное, что они забыли подкоротить, это полы пиджака. Поэтому, когда я явился в свет божий рядом с очаровательной Веденеевой, то в зале стали шептаться: что они карлика-то выбрали на ведущего. Хороший малый, забавный такой, ножки маленькие..."

Авторы фильма раскрыли секрет характера Леонида Якубовича. Они говорят о том, что им движет внутренняя потребность помогать. Например, своими силами он восстановил церковь во Фряново, целый год возил туда продукты детям.

Николай Мочанский, директор аэроклуба:

"В деревушке, в самой простой деревне, в нашей белорусской, вот, в деревне нашлась только одна корова, у которой молоко доят. Он сказал: "Купим. Купим обязательно". Точно купил, подарил корову. Казалось бы, ну неизмеримо, как-то, ну, как-то можно перестроиться мгновенно, принять решение и вот уже выполнить".

Георгий Боос, друг:

"Никто не знает про его этот проект с голубым вертолетом, прилетит вдруг волшебник и бесплатно подарит кино. Когда он сам за свои деньги берет вертолет, куда-то летит один раз в году в какой-то город, привозит детям вертолет эскимо, и ожидается праздник... А для него праздником он становится тогда, когда этот праздник родился для других".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы

Главное сегодня

Ракета с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с космодрома Байконур
В России начали выдавать автомобильные права нового образца
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет
В Дании заявили о беззащитности НАТО перед российскими "Кинжалами"
Названы даты выхода фильмов "Довод" и "Мулан"
Московские театры и кинотеатры готовятся возобновить работу