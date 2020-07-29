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29.07.2020 15:47
Рубрика: В мире

Американцы спутали флаг Норвегии с флагом Конфедерации и потребовали его убрать

Текст: Диана Ковалева

В американском штате Мичиган владельцы отеля "Нордический Ананас" убрали вывешенный на нем норвежский флаг, потому что его постоянно путали с флагом Конфедерации. Как сообщает издание Lansing State Journal, хозяева отеля - супружеская пара Оффенбекеров - получили немало гневных писем, прежде чем приняли такое решение.

Фото: Getty Images
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По словам Хештен Оффенбекер, флаг Норвегии - это дань памяти ее дедушке, который родился в этой стране, а также в целом отсылка к истории ее семьи, имеющей скандинавские корни. Хештен и ее супруг Грег и подумать не могли, что этот флаг кто-то спутает с флагом Конфедерации. "Меня раздражает это и глупость людей, - заявил изданию глава семьи Оффенбекеров. - Даже если флаг не развевается на ветру или просто спокойно висит, на нем нет звезд. Они совершенно не похожи".

Как рассказали супруги, отвечать на претензии по поводу флага им приходилось в течение двух лет. Прямых угроз не было, но в пропаганде расизма их обвиняли. В последнем электронном письме один недовольный заявил, что чете Оффенбекеров должно быть стыдно за свое поведение. В итоге Хештен решила снять флаг Норвегии. "Я сказал ей: если снимешь один, то снимай и второй", - рассказал Грег. В итоге, с фасада здания исчез не только норвежский, но и висевший рядом с ним американский флаг.

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