АТОР: Россиянам будут рады в Хорватии и на Мальте

"Вестник АТОР", выпускаемый Ассоциацией туроператоров России, сообщил со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий, что еще две европейские страны выразили готовность принимать туристов из России - это Хорватия и Мальта.

Из-за пандемии Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для рейсов, которыми вывозят россиян, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов. А пока россияне смогут посетить Британию, Турцию и Танзанию. При этом все прибывающие в Соединенное Королевство из России, вне зависимости от гражданства, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. По прилете в Турцию будут измерять температуру, заранее сдавать тест на коронавирус не нужно.