Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан

Более 9 миллиардов рублей будет перераспределено между регионами для предоставления льгот россиянам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Отмечается, что речь идет о льготах для ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, которые оплачивают 50% стоимости услуг ЖКХ.

Средства направят в 30 регионов, где появилась дополнительная потребность в субвенциях, сообщила пресс-служба правительства РФ. Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 миллиардов рублей.