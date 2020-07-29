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29.07.2020 09:50
Рубрика: Власть

Более 9 млрд рублей направят в 30 регионов на льготы по ЖКУ для граждан

Текст: Ксения Воронцова

Более 9 миллиардов рублей будет перераспределено между регионами для предоставления льгот россиянам по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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Отмечается, что речь идет о льготах для ветеранов, инвалидов, а также граждан, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф, которые оплачивают 50% стоимости услуг ЖКХ.

Средства направят в 30 регионов, где появилась дополнительная потребность в субвенциях, сообщила пресс-служба правительства РФ. Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 миллиардов рублей.

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