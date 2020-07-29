Что думают ученые о перспективах пуска Белорусской АЭС

На минувшей неделе белорусские и российские эксперты обсудили перспективы сотрудничества в сфере атомной энергетики. Организаторами онлайн-дискуссии выступили Постоянный Комитет Союзного государства и Центр изучения перспектив интеграции. Информационным поводом для разговора стал скорый пуск Белорусской АЭС. Публикуем наиболее интересные фрагменты большого разговора.

Алексей Кубрин, заместитель Госсекретаря Союзного государства:

- Ввод Белорусской АЭС - знаковое событие. Мы ожидаем появления новых технологий и рабочих мест в наиболее перспективных направлениях. Уходя от зависимости от углеводородов, Беларусь одной из первых переходит на "зеленые" технологии в энергетике. С пуском АЭС актуальным становится вопрос наиболее эффективного использования электроэнергии. Нужно переходить к созданию энергоемких производств. Например, малотоннажной химии, малой металлургии. В этом же ряду стоит международный проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Россию и Беларусь с Западной Европой. Каждый скоростной поезд потребляет до 10 МВт электроэнергии. Беларусь может выступить в роли основного ее поставщика на всей магистрали. Уже сейчас по Минску ходят электробусы. Надо переходить к легким электрогрузовикам грузоподъемностью 1,5-2 тонны. Такие проработки есть в НАН Беларуси, как и в сфере накопителей энергии. Союзное государство предоставляет эффективную базу для реализации таких новаций. Оно позволяет объединить российскую промышленность и белорусскую научно-техническую базу.

Союзное государство предоставляет эффективную базу для реализации новаций

Василий Полюхович, директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси:

- АЭС даст значительный импульс развитию Беларуси и нашему интеграционному сотрудничеству с Россией в рамках Союзного государства. Цель строительства станции - диверсификация топливных ресурсов. Доля природного газа в энергетике снизится с 95 до 55%, благодаря чему на 70 млн тонн снизятся выбросы в окружающую среду. Строительно-монтажные работы на первом энергоблоке выполнены на 98%, на втором - на 72%. Причем белорусскими подрядчиками выполнено более половины всех работ, а что касается общестроительных работ, то там этот показатель составляет 70%. Это огромный вклад в реализацию совместного проекта. Сейчас мы на пороге исторического события. В августе будет осуществлена загрузка ядерного топлива в первый энергетический реактор, а затем и его физический пуск. АЭС будет обеспечивать 40% потребности страны в электро­энергии.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (РФ):

- Формируется единая энергетическая политика. Совместное возведение АЭС свидетельствует, что мы находим тут общий язык. Недавно, к примеру, скорректировано кредитное соглашение по возведению этого объекта. Отсрочено начало возврата кредита, снизилась процентная ставка. Идет позитивный диалог. Выстраивается и общее понимание дальнейшего использования АЭС. Думаю, Беларуси пригодится российский опыт взаимодействия с европейцами в плане антимонопольного законодательства. Есть перспективы поставок в страны Балтии, Польшу, Украину…

Беларусь одной из первых переходит на "зеленые" технологии в энергетике

Ольга Луговская, начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси:

- При формировании инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности нам была оказана большая поддержка со стороны России - Ростехнадзора, Национального технического центра радиационной безопасности... Трудностей при получении компетентных консультаций у нас не возникало. Сейчас мы подошли к реализации союзной программы, касающейся регулирования аварийной готовности. Проект программы уже согласован в Беларуси. Надеюсь, к концу года получим мощный инструмент взаимодействия. Главный эффект от программы - даже не финансы. Главное - взаимодействие специалистов, знающих проблему изнутри.

Георгий Тихомиров, замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ:

- Если российскую АЭС рассматривать как технологический объект, то это самая безопасная технология получения энергии. Предусмотрены многоступенчатая защита ядерных материалов, дублирование функций обеспечения безопасности, использование средств защиты, основанных на различных физических принципах… Это все есть на Белорусской АЭС. Не менее важно правильно эксплуатировать станцию. Сюда входят и надзорный орган, и системы подготовки кадров. Мы в этой сфере осуществляем ряд проектов с белорусскими университетами, и я часто встречаю белорусских студентов у нас на практике.

Михаил Лысенко, доцент кафедры международного права МГИМО:

- Проект демонстрирует очевидную выгоду. Имеются и перспективы интеграции усилий, в частности в разработке мобильных атомных электростанций. Тут будет востребован потенциал белорусского академического института "Сосны", где в свое время были созданы первые такие установки.