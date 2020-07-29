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Рубрика: Спорт

Неужели исключат?

29 июля станет известна судьба популярного вида спорта в России
Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Столичный выпуск № 165(8219)
29-30 июля на Совете Уорлд Атлетикс будет обсуждаться, останется ли российская легкая атлетика на международной арене.

Напомним, что еще в 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была отстранена от международных турниров. Наши спортсмены часто бездоказательно, зато массово обвинялись в применении допинга. Длящиеся годами переговоры ни к чему не привели. Россиянам снисходительно дозволялось участвовать в соревнованиях только в унизительном нейтральном статусе, а на Олимпиаде-2016 в Рио разрешили лишь попрыгать в длину красотке Дарье Клишиной, проживающей в США с 2013 года.

И когда казалось, что все налаживается, прежние руководители ВФЛА пошли на подлог, пытаясь спасти от дисквалификации прыгуна в высоту Данилу Лысенко. Были в своей наивно-губительной попытке разоблачены. И теперь ВФЛА, а вместе с ней и все чистые российские легкоатлеты ждут тотального "отключения" от токийской Олимпиады, да и вообще от всех международных состязаний даже в качестве нейтралов.

Фото: РИА Новости
Всероссийскую федерацию легкой атлетики могут наказать за неуплату штрафа

Ситуацию значительно усугубила понятная в период коронавируса неплатежеспособность ВФЛА, не сумевшей до 1 июля заплатить наложенный Уорлд Атлетикс безжалостный штраф. Вместе со всеми побочными расходами "отмазка" Лысенко обошлась в 6,1 миллиона долларов. А теперь сугубо негативно к нам настроенный президент Уорлд Атлетикс лорд Коэ пообещал добавить к сумме еще 5 миллионов так называемого условного штрафа. Откуда же их взять? Не из карманов же бывших руководителей ВФЛА.

Дело осложняется еще и тем, что 28 февраля избранный руководителем федерации Евгений Юрченко, с уверенностью обещавший вытащить нашу легкую атлетику из кризиса, 13 июля подал в отставку после нескольких месяцев даже не работы (грянула пандемия коронавируса), а пребывания на посту, тем самым подтолкнув свой и наш любимый вид в новые низины.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, которому досталось все это не завидное наследство, в относительно недавнем разговоре со мной выразил нешуточные опасения по поводу исхода предстоящего заседания исключительно недружественного нам международного совета.

Как жаль, что за непрофессионализм руководства расплачиваются спортсмены. Невиновные легкоатлеты, попавшие под принцип коллективной ответственности

Неблагоприятные обстоятельства буквально накручивались на несчастных легкоатлетов, приведя их на самый край бездны. Все это усугубляется еще и тем, что присутствие представителей России на ключевом для нас заседании совета не предусмотрено. Нет нас в "демократически" избранном органе. Что бы ни случилось - ожидаемый печальный исход или великое чудо, - узнаем только из официального объявления.

Как жаль, что за непрофессионализм руководства, авантюризм кучки тренеров несут ответственность спортсмены. Бедные наши невиновные легкоатлеты, попавшие чужими ошибками во втором десятилетии XXI века под столь часто применявшийся в середине 1930-х принцип коллективной ответственности, взятый на вооружение Уорлд Атлетикс.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Блокнот Долгополова

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