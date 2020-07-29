Два иракских офицера погибли при атаке террористов

Командующий одной из бригад 7-й пехотной дивизии армии Ирака и лейтенант погибли в результате атаки боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Инцидент произошел 28 июля, сообщает портал Shafaq news, ссылаясь на заявление Объединенного оперативного командования ВС страны.

Экстремисты напали из пустыни на армейский блокпост в районе города Хит (провинция Анбар). В командовании уточнили, что бригадный генерал Ахмед Абдель Вахид аль-Лями погиб во время преследования группы террористов. Отмечается также, что еще двое военнослужащих получили ранения. По некоторым данным, эта атака унесла жизни трех человек.

Данный инцидент стал вторым за минувший день, отмечает ТАСС. Ранее боевики ДАИШ устроили засаду на иракских пограничников на границе с Саудовской Аравией. В результате один из них погиб, еще четверо были ранены.