Экс-руководитель НИИ точных приборов отправлен под домашний арест

Экс-руководитель научно-исследовательского института точных приборов, входящего в "Роскосмос", Анатолий Шишанов отправлен под домашний арест по делу о растрате.

Как сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Валентина Норбах, мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шишанова выбрана до 16 августа. Экс-глава НИИ обвиняется по статье УК РФ "Присвоение или растрата, совершенная организованной группой или в особо крупном размере". Санкция этой статьи предполагает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время Шишанов работает в Московском авиационном институте. Согласно открытым данным, он является доцентом и заведующим кафедрой "Аэрокосмические геоинформационные системы информационных технологий". Должность руководителя НИИ он занимал с 1994 по 2019 год. Шишанов является Героем социалистического труда, Героем Советского Союза и Героем России.