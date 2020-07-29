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29.07.2020 11:02

Эквайринг МКБ признан лучшим на рынке

Московский кредитный банк (МКБ) стал победителем юбилейного V конкурса "Лучшая банковская программа для МСП - 2020", в котором приняли участие 30 банков из всех регионов России. Конкурс традиционно проводится на площадке ТПП РФ.

Экспертный совет конкурса отобрал по 12 критериям 11 банков, предлагающих специальные программы для МСП. МКБ стал победителем в номинации "Лучший эквайринг для бизнеса", а также в номинации "Выбор профессионалов".

"Победа в номинации "Лучший эквайринг для бизнеса" подтверждает успешность проводимых нами изменений и улучшений на уровне продукта, основной целью которых является предоставление лучшего эквайринга для бизнеса как по качеству и высокому уровню сервиса, так и по стоимости", - отмечает управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам первого квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").

Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

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