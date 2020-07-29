Эквайринг МКБ признан лучшим на рынке

Экспертный совет конкурса отобрал по 12 критериям 11 банков, предлагающих специальные программы для МСП. МКБ стал победителем в номинации "Лучший эквайринг для бизнеса", а также в номинации "Выбор профессионалов".
"Победа в номинации "Лучший эквайринг для бизнеса" подтверждает успешность проводимых нами изменений и улучшений на уровне продукта, основной целью которых является предоставление лучшего эквайринга для бизнеса как по качеству и высокому уровню сервиса, так и по стоимости", - отмечает управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.
Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. Второй частный банк по объему активов по итогам первого квартала 2020 года (данные рэнкинга "Интерфакс-100").
Надежность и устойчивость МКБ подтверждается рейтингами ведущих российских и международных агентств: "А" от АКРА, "А" от "Эксперт РА", "Ba3" от Moody's; "BB" от Fitch; "ВВ-" от S&P.
Пресс-релиз предоставлен ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"