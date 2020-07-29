Электронная база данных будет сравнивать цены при закупке продуктов в армию

Правительственная комиссия рассмотрела проект поправок в закон "О государственном оборонном заказе": планируется создать правовые основы для внедрения информационно-аналитической системы гособоронзаказа.

Данная система позволит сравнивать цены на схожие товары и защитит, допустим, от закупок в армию слишком дорогой тушенки или бензина по завышенной цене. Как рассказывали в с свое время эксперты, на ранней стадии будут выявляться возможные картельные сговоры.

"Данная система будет включать создание каталога товаров, работ, услуг по государственному оборонному заказу и обеспечивать сопоставление цен на однородные предметы заказа. Это позволит защитить закупки для оборонных нужд от необоснованного завышения цен и картельных сговоров", - рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он отметил, что летом прошлого года правительством России было выделено на работы по созданию информационно-аналитической системы гособоронзаказа 1 595 163,4 тысячи рублей. Аналогичная система действует уже несколько лет в сфере госзакупок лекарственных препаратов.