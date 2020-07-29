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Рубрика: Экономика

Абонентов узнают по голосу

Два мобильных оператора запускают оформление электронных сим-карт
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Столичный выпуск № 167(8221)
Владельцы премиум-смартфонов смогут подключить электронные сим-карты (eSim) в офисах трех операторов. Первым такие сим-карты начал оформлять Tele2 еще год назад. В среду о готовности запустить такую услугу сообщили МегаФон и Вымпелком (бренд "Билайн"). Минкомсвязи рассматривает вариант подключения eSim удаленно, с использованием биометрии.
Виртуальную сим-карту активируют через QR-код. Фото: iStock Виртуальную сим-карту активируют через QR-код. Фото: iStock
Виртуальную сим-карту активируют через QR-код. Фото: iStock

Технология eSim - встроенный чип, в память которого записываются данные о номере телефона и тарифе. При переходе от одного оператора к другому достаточно загрузить новую информацию. Apple уже почти три года выпускает гаджеты с чипами eSim. К яблочным смартфонам присоединились некоторые модели Samsung и Huawei, однако широкого распространения технология пока не получила, так как речь идет о премиум-сегменте.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
В России получена первая лицензия на создание сетей 5G

В России развитие технологии осложняется подвешенным правовым статусом виртуальных симок. Все операторы пока только тестируют систему. В период пандемии операторы запустили дистанционное оформление классических сим-карт - через удаленную самоидентификацию. Но для eSim это пока невозможно, клиент должен обратиться с паспортом в офис оператора. Карта активируется через QR-код.

В минкомсвязи тема активно обсуждается. Чтобы решить вопрос с удаленным оформлением eSim, необходимо подготовить нормативно-правовую базу. В пресс-службе ведомства сообщили, что министерство выступает за идентификацию через Единую биометрическую систему, которая позволяет определять пользователей по лицу и голосу (но для этого предварительно нужно сдать свои биометрические образцы в одном из банков). Вопрос использования этой системы для регистрации виртуальных сим-карт пока находится на стадии проработки. На конец 2019 года в ЕБС были собраны данные на 110 тыс. человек.

В июне минэкономразвития опубликовало законопроект, который разрешает операторам самостоятельно идентифицировать абонентов при помощи биометрических технологий. Этот способ мог бы стать альтернативой ЕБС.

Новый стандарт сотовой связи 6G может появиться в 2028 году

Из большой четверки пока только МТС не запустил выдачу виртуальных сим-карт. В компании полагают, что полноформатный запуск eSim будет логичен, когда появится возможность оформлять их без визитов в салон, без дополнительных заявок и ваучеров.

В Вымпелкоме при этом рассчитывают запустить дистанционную регистрацию eSim уже в ближайшее время для клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Подключиться к сети, говорят в компании, можно будет за 5 минут, в том числе через портал госуслуг.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Компании Связь Мегафон Компании Связь Вымпелком

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