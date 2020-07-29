Владельцы премиум-смартфонов смогут подключить электронные сим-карты (eSim) в офисах трех операторов. Первым такие сим-карты начал оформлять Tele2 еще год назад. В среду о готовности запустить такую услугу сообщили МегаФон и Вымпелком (бренд "Билайн"). Минкомсвязи рассматривает вариант подключения eSim удаленно, с использованием биометрии.

Технология eSim - встроенный чип, в память которого записываются данные о номере телефона и тарифе. При переходе от одного оператора к другому достаточно загрузить новую информацию. Apple уже почти три года выпускает гаджеты с чипами eSim. К яблочным смартфонам присоединились некоторые модели Samsung и Huawei, однако широкого распространения технология пока не получила, так как речь идет о премиум-сегменте.

В России развитие технологии осложняется подвешенным правовым статусом виртуальных симок. Все операторы пока только тестируют систему. В период пандемии операторы запустили дистанционное оформление классических сим-карт - через удаленную самоидентификацию. Но для eSim это пока невозможно, клиент должен обратиться с паспортом в офис оператора. Карта активируется через QR-код.

В минкомсвязи тема активно обсуждается. Чтобы решить вопрос с удаленным оформлением eSim, необходимо подготовить нормативно-правовую базу. В пресс-службе ведомства сообщили, что министерство выступает за идентификацию через Единую биометрическую систему, которая позволяет определять пользователей по лицу и голосу (но для этого предварительно нужно сдать свои биометрические образцы в одном из банков). Вопрос использования этой системы для регистрации виртуальных сим-карт пока находится на стадии проработки. На конец 2019 года в ЕБС были собраны данные на 110 тыс. человек.

В июне минэкономразвития опубликовало законопроект, который разрешает операторам самостоятельно идентифицировать абонентов при помощи биометрических технологий. Этот способ мог бы стать альтернативой ЕБС.

Из большой четверки пока только МТС не запустил выдачу виртуальных сим-карт. В компании полагают, что полноформатный запуск eSim будет логичен, когда появится возможность оформлять их без визитов в салон, без дополнительных заявок и ваучеров.

В Вымпелкоме при этом рассчитывают запустить дистанционную регистрацию eSim уже в ближайшее время для клиентов из Москвы и Санкт-Петербурга. Подключиться к сети, говорят в компании, можно будет за 5 минут, в том числе через портал госуслуг.