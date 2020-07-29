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Еще один сотовый оператор начал выдавать eSIM в России. Как подключиться

Текст:   Антон Благовещенский
29.07.2020,  
19:09
Фото: istock
Фото: istock

Оператор связи "Мегафон" начал подключать клиентов через электронные карты eSIM. Чтобы стать новым eSIM-абонентом или поменять физическую SIM-карту на электронную, нужно посетить офис продаж, пишет ТАСС.

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В настоящее время обзавестись электронной "симкой" можно в московском ТЦ "Метрополис", а подключение в других салонах оператора, в том числе в регионах, начнется с понедельника.

Среди мобильных устройств, которые продаются в России и поддерживают технологию eSIM, можно перечислить: все iPhone, выпущенные с 2018 года и по сей день, Google Pixel 4/4XL, Samsung Galaxy Fold и Galaxy Z Flip.

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Стартовый пакет представляет собой лист с напечатанным на нем QR-кодом, который нужно просканировать камерой смартфона в меню настройки нового сотового тарифа. Новые абоненты вначале получают обычную SIM-карту, а затем переводят ее в виртуальный вид. Активация eSIM занимает до получаса, рассказал один из получивших электронную "симку". Никаких ограничений по скорости (либо других) не предусмотрено.

Ранее к выдаче карт eSIM приступили оператор Tele2 и MVNO "Тинькофф мобайл".

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