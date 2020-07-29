Федеральные агенты могут быть выведены из Портленда

Администрация Трампа достигла соглашения с губернатором штата Орегон о выводе федеральных чиновников из центра Портленда, начиная с четверга, объявили представители местных властей. Вместе с тем, в министерстве внутренней безопасности США заявили, что силовики будут сохранять присутствие в городе до тех пор, пока не посчитают, что федеральные объекты в городе находятся в безопасности. Ранее телекомпания CNN сообщила, что Белый дом планирует держать федеральных агентов в Портленде по крайней мере до середины октября.

Решение отправить федеральных агентов в Портленд в начале июля обострило напряженность в городе, который в течение последних 60 дней подвергался длительным, а порой и насильственным протестам по поводу требований расовой справедливости и ответственности полиции. Президент Дональд Трамп и исполняющий обязанности министра национальной безопасности (DHS) Чед Вольф заявили, что федеральные офицеры находятся в Портленде, населенном преимущественно афроамериканцами, чтобы защищать федеральное здание суда в центре города, которое стало центром атак протестующих.

О достижении соглашения в среду отдельно объявили губернатор Орегоны Кейт Браун и Чен Вольф, которые изложили разные версии относительно условий отзыва федеральных агентов. В заявлении Брауна говорится, что федеральные офицеры пограничной службы, а также иммиграционной и таможенной службы, которые являются частью DHS, должны покинуть центр города в четверг. Браун отметил, что некоторые федеральные чиновники, в том числе из Службы маршалов США и Федеральной службы охраны, останутся в здании суда, где они находятся в настоящее время. "Федеральное правительство согласилось отозвать своих офицеров из Портленда. Они действовали, как оккупационные силы и привнесли в наш город насилие", - написала в Twitter Браун, добавив, что Белый дом согласился уволить офицеров после того, как она обсудила этот вопрос с вице-президентом США Майком Пенсом.

Чен Вулф, со своей стороны, заявил в среду, что полиция штата Орегон "будет координировать" с федеральными властями обеспечение защиты государственных объектов, таких как здание суда, но увязал снижение числа силовиков в Портленде с обещанием властей города защищать эти здания. "Правоохранительные органы DHS, которые находятся там сегодня, будут оставаться в Портленде до тех пор, пока нас не убедят, что полиция штата Орегон и планы, составленные губернатором, будут успешными", - добавил он.

Трамп неоднократно указывал на Портленд и другие города, где проходят насильственные протестные акции, как на свидетельство того, что демократические чиновники не могут поддерживать порядок в этих местах, и провоцируют столкновения силовиков и манифестантов. Президент США заявил журналистам в Белом доме в среду утром, что "федералы не уйдут до тех пор, пока власти Портленда не защитят свой город".