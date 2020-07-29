Фестиваль молодежной драматургии "Любимовка" объявил шорт-лист

Крупнейший в России фестиваль современной драматургии "Любимовка" объявил шорт-лист, в который вошли 24 пьесы авторов из Баку, Софии, Киева, Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Алматы, Нижневартовска, Шаховской, Самары, Омска, Минска, Рязани и Владивостока.

В этом году за право пробиться в финал и добраться до этапа режиссерских читок боролись 815 пьес из 25 стран мира и 125 городов. По словам организаторов, это стало абсолютным рекордом за тридцатилетнюю историю фестиваля. Участником конкурса мог стать любой автор в возрасте до 45 лет из любой страны мира, пишущий на русском языке. Из присланных текстов отобрали лучшие работы, которые и сформировали основную программу фестиваля. Шорт-лист "Любимовки 2020" опубликован на официальном сайте.

"В списке этого года большое количество новых имен наравне с уже состоявшимися авторами, такими как Алексей Житковский, Светлана Петрийчук, Мария Малухина, Сергей Давыдов. Это важно, потому что наши ключевые задачи - как открытие новых авторов, так и поддержка тех, чьи пьесы уже известны широкой аудитории. Важно, что в основную программу попадают зарубежные авторы, которые пишут на русском языке. Украина, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Болгария - особенно ценно, что пьесы из этих стран прошли сложный отбор именно в этот год, когда наша живая коммуникация настолько затруднена. Интересно, что в этот раз треть шорта занимают пьесы авторов из Санкт-Петербурга, который укрепляет свои позиции, как центр драматургии наряду с Екатеринбургом и Москвой", - говорится в заявлении арт-дирекции фестиваля.

Среди тем - национальный код и травмы постсоветского социума, проблемы домов-интернатов и погружение в природу страха, насилия и подчинения, поиск женской идентичности и свидетельства жизни трех поколений женщин в Донецке. Есть среди финалистов и пьеса-реквием о недооцененной свободе девяностых. Отдельную группу текстов составляют истории, в которых "ничего не происходит" с современным маленьким человеком: мужик мастерит модели машин, девушка превращает в персональный компас любые отношения, а женщины в глубинке объявляют матриархат, но выясняют, что от самих себя их это не спасет.

Отобранные пьесы будут представлены в формате режиссерских читок с 5 по 12 сентября на площадке "8/3" с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией. После каждой читки состоятся традиционные обсуждения с участием авторов, аудитории и театральных профессионалов.

Кстати

Фестиваль молодой драматургии "Любимовка" впервые прошел в 1989 году. За три десятилетия "Любимовка" стала, по сути, главной независимой лабораторией новой драматургии и открытым пространством для обмена опытом - дебютанты могут не только публично представить свой текст, но и услышать мнения признанных драматургов. Свои силы здесь пробовали Михаил Угаров, Елена Гремина, Иван Вырыпаев, Ксения Драгунская, Максим Курочкин, братья Пресняковы, Юрий Клавдиев, Евгений Гришковец. На "Любимовке" проходили первые показы новых пьес Александра Сеплярского, Надежды Птушкиной, Николая Коляды, Марии Арбатовой и других знаковых драматургов разных поколений. Читки Любимовки в разные годы ставили Виктор Рыжаков, Кирилл Серебренников, Владимир Мирзоев, Дмитрий Волкострелов, Семен Александровский, Юрий Муравицкий, Павел Бардин, Талгат Баталов, Юрий Квятковский. В данный момент "Любимовка" создает большой портал о драматургии. Поддержать команду фестиваля может каждый желающий на платформе краудфандинга. Среди лотов - индивидуальные мастер-классы драматургов, абонементы на спектакли, сборники пьес, ужин с арт-дирекцией и возможность стать меценатом "Любимовки".