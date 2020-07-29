Фильм, где Эмма Томпсон сыграла Королевского судью, выходит в Сети

Сейчас, когда в Сети появляется немало фильмов и сериалов, поневоле начинаешь отмечать отличия при просмотре. Это, в свою очередь, влияет на то, что выбрать следующее - фильм или сериал, как распорядиться временем и своими пристрастиями. Задача сериалов - во что бы то ни стало зацепить зрителя, чтобы он пришел на следующую серию. Поэтому в них добавляют, если сравнивать с пищей - разные добавки похожие на усилители вкуса. Сериал должен схватить на первом же кадре и закинуть приманку на последнем в каждой серии. Его задача - не отпустить от себя во что бы то ни стало. Фильм - если это не зрительское кино, на котором хотят заработать, а авторское произведение искусства - дает возможность поразмыслить, прочувствовать и авторов, и героев, зависнуть над долгими планами, насладиться, не спеша, музыкой...

Хороший пример этому - картина "Удивительная миссис Мэй", которая появится в онлайн-кинотеатрах уже 30 июля. Главную роль в ней сыграла Эмма Томпсон - актриса, которая славится тщательным умением выбрать тот проект, где она будет участвовать. Это одно из качеств, делающее ее звездой такого масштаба, какой она является. Ее партнер по фильму - Стэнли Туччи. Можно порекомендовать до или после этой картины посмотреть либо пересмотреть сериал "Годы" с Эммой Томпсон в одной из главных ролей. Тогда наслаждение ее игрой продлится чуть дольше.

Фильм "Удивительная миссис Мэй" вышел в 2017 году. То, что он пришел к нашему зрителю только сейчас, нисколько не умаляет его достоинств и актуальности. В основе картины - роман Иэна Макьюэна "Закон о детях". Если вы знакомы с книгами этого автора - одного из лучших романистов нашего времени - или с фильмами по его романам - такими, как "Искупление", "На берегу", "Дитя во времени" и другими - вы примерно понимаете, чего ждать. Картина "Удивительная миссис Мэй" снята режиссером Ричардом Эйром - одним из продюсеров "Искупления". Премьера ее состоялась на фестивале в Торонто 2017 году, и она была признана критиками одним из лучших фильмов на том киносмотре. Сам Макьюэн признавался, что идея романа пришла к нему в голову после того, как он поужинал в компании судей, где один из них достал свою книгу записей и зачитал из нее несколько случаев. Роман вышел в 2014 году. Экранизация последовала всего через три года. Авторы могли бы сделать картину - "горячую штучку", состоящую из вопиющих случаев - новелл. Тем более что в форме нескольких новелл построен и роман. Но авторы выбрали лишь одну историю - главную в романе, а вторую использовали для иллюстрации работы судьи. Вторая - это дело о разделении сиамских близнецов. Если провести операцию - один из них умрет, другой останется жить. Если не разделить - умрут оба. Судье предстоит принять непростое решение - как поступить. А первая история, которая стала основной в картине - дело о переливании крови мальчику, ему вероисповедание не позволяло пойти на такую медицинскую процедуру.

Королевский судья в Великобритании руководствуется перед принятием решения тем, что во главе угла должно быть благополучие ребенка. И судья Мэй совершает нестандартный поступок - лично отправляется в больницу, дабы понять, что хочет сам юноша, которому через несколько месяцев исполнится 18. Ни его родители, ни врач, ни обвинители и адвокаты не способны на нее повлиять - только честный разговор с тем, чья жизнь стоит на кону. Чем продиктовано такое решение? Не тем ли, что сама судья также стоит перед выбором - оказалось, что она - трудоголик - запустила свою собственную семью настолько, что муж (Стэнли Туччи) объявил ей, что уходит к любовнице. Как бы то ни было - судья дает парню надежду на то, что существует настоящая жизнь, в которой люди открытые, сострадательные друг к другу, внимательные к чужим талантам... И парень выбирает жизнь, в надежде, что она окажется именно такой.

Но увы... Жизнь другая. И прежде всего для самой судьи Фионы Мэй, которая давно загнала себя в мир условностей, где важны репутация, то, как человек выглядит в глазах других, где возможность существовать на ступени привилегированного сообщества и ездить первым классом, образно говоря, уже не подразумевает шага назад к простым и открытым отношениям. А молодой человек, которого манит тот мир, который он считает настоящим, где есть дружба и любовь, понимание и прощение, чувствует себя обманутым настолько, что не верит больше ни во что и принимает последующее роковое решение. Судья, если можно так выразиться, наполнила свежей кровью и его жизнь, но с этим нужно было еще и уметь приспособиться к реальности... В том числе - и ей самой.

Эмма Томпсон достойна высшего зрительского и профессионального признания за игру в этом фильме, в частности, за эпизод, в котором показано, как в зависимой от своих обязанностей трудоголичке вдруг просыпается настоящая женщина, способная расплакаться как маленькая девочка оттого, что не может исправить вещи, неподвластные даже самому хорошему судье. Не все решения больших судей оказываются применимы в реальности. И вынося вердикты в пользу ребенка, нужно учитывать, что ему еще с этим "благополучием", признанным взрослыми, надо жить. И это его собственная жизнь, его путь, который никто не пройдет вместо него.

Фильм хорош еще и тем, что в нем показано, как многого не проговоришь словами. Даже если это выступления лучших обвинителей и адвокатов, умеющих составлять свои речи на высочайшем уровне. В ленте - много музыки, игра на фортепиано и пение - хобби главной героини. Но и возвышенные звуки не всегда в силах помочь распутать сложные ситуации. Королевский статус - в данном случае судьи - не позволяет ей вести себя как простолюдинке. А чувства-то те же самые.

Молодого человека в фильме играет Финн Уайтхед - один из новых секс-символов Голливуда. Знаменитый режиссер Кристофер Нолан разглядел в этом актере нечто такое, что позволило ему пригласить Уайтхеда в свой фильм "Дюнкерк". Уже после "Удивительной миссис Мэй" Уайтхед снялся в знаменитом эпизоде сериала "Черное зеркало" - "Брандашмыг", поэтому сегодняшний зритель уже может смотреть на его работу в этом фильме с высоты знакомства с другими достижениями актера. Также в картине "Удивительная миссис Мэй" снимались такие звезды, как Джейсон Уоткинс и Бен Чаплин. Актерскому ансамблю удалось придать картине тот уровень, когда не о человеке, но о фильме хочется сказать, что он - из высшего общества.

И последнее что стоить добавить - в афише фильма значится "От продюсеров фильма "Реальная любовь" и "Опасная игра Слоун". Что еще нужно, чтобы убедить каждого, что этот фильм приподнимет его над самим собой, за что он будет готов поклониться его создателям?